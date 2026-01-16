Calculadora de UGT Baleares: calcula aquí cuánto te subirá el sueldo como funcionario entre 2025 y 2028
UGT-Baleares cuenta con un simulador online que estima la evolución salarial con las subidas previstas en el Acuerdo Marco 2025–2028, con incrementos fijos y un tramo variable ligado al IPC
UGT Serveis Públics Illes Balears ha habilitado en su web una “calculadora de incrementos salariales 2025–2028” para que el personal de las administraciones públicas pueda estimar la subida acumulada en los próximos años en función de sus retribuciones.
La herramienta está pensada como una orientación y UGT advierte de que las cifras son aproximadas y pueden variar según retenciones y la situación personal y familiar de cada trabajador.
Qué subidas contempla el acuerdo 2025–2028 (según UGT)
En la información enlazada por el propio sindicato, el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y del Servicio a la Ciudadanía (2025–2028) fija un incremento total del 11%, con esta distribución:
- 2025: +2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero y abono en un pago único en diciembre de 2025
- 2026: +2%, dividido en 1,5% fijo y 0,5% variable condicionado a que el IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5%
- 2027: +4,5%
- 2028: +2%
Cómo usar la calculadora
En la página del simulador, UGT Baleares ofrece el acceso directo a la calculadora [accede desde aquí] y, además, un enlace con “toda la información del acuerdo” para consultar el detalle de las condiciones y los porcentajes.
Importante: es una estimación, no una nómina final
UGT recuerda que el resultado del simulador no sustituye el cálculo real de una nómina, ya que pueden influir factores como retenciones y otras circunstancias personales.
