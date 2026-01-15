La vivienda de lujo en Mallorca, al borde de la saturación

La vivienda de lujo en Mallorca ha entrado en una fase de saturación total. Así lo advierte el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la isla (Coaat), que este martes ha presentado los datos de visados de obra nueva correspondientes a 2025, en los que se aprecia un aumento significativo de las edificaciones plurifamiliares.

Según expresa el presidente de la Coaat, Luis Alfonso de León Piñeiro, Mallorca ya está entrando "en la futura crisis" del sector de lujo. "Es un mercado saturado, tenemos un montón de producto a la venta y es el propio mercado el que está marcando los límites. El lujo está sobrevalorado, son los propios promotores a los que no les va a quedar más remedio que bajar precios para vender y volver a realzar el modelo de viviendas plurifamiliares", destaca Piñeiro.

Precios al alza

Las viviendas de lujo de Mallorca están inmersas en una fase de escalada de precios que sigue sin mostrar síntomas de debilidad, dentro del contexto inflacionista que está viviendo el sector residencial de la isla , según admite el presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (Abini), Daniel Arenas. Este aumento de los precios está siendo especialmente notable cuando se trata de propiedades de nueva construcción, y se está viendo acompañado de un fenómeno creciente, como es la adquisición de chalés que se levantaron durante las décadas de los años 80 y 90, más asequibles, para su reforma.

Aumento de plurifamiliares

Por otro lado, también destaca el aumento de nuevas viviendas plurifamiliares en 2025, con un aumento del 11,7% respecto al año anterior (115 visados más). En este sentido, Palma destaca por encima del resto de municipios de la isla. Una situación positiva fruto de las nuevas medidas aplicadas por el Govern y Cort, según explica el presidente del Colegio de Aparejadores de la isla.

"El empuje que ha habido en Palma a nivel de salto en plurifamiliares son por los cambios legislativos que se han producido. Asisto cada semana a la comisión de Urbanismo y se están acelerando la presentación de licencias de cambio de uso de locales a viviendas. Son medidas que han tenido repercusión en la población", destaca Piñeiro.

Problema de la vivienda

Respecto al problema de la vivienda y la emergencia habitacional que sufre Mallorca, advierten de que las modificaciones legislativas del Ejecutivo se están empezando a aplicar por lo que no se empezarán a ver los resultados de forma efectiva hasta dentro de unos años.

"Es un ciclo de 5 años, hay que crear suelo, después el proyecto, la licencia y empezar a construir. El Govern ha hecho modificaciones legislativas que ahora empiezan a aplicar los ayuntamientos. Lo que sucede es que ahora estamos en medio del ciclo productivo, todas las medidas están arrancando y no tendrán resultados hasta dentro de 1, 2 o 3 años. Es el tiempo necesario para materializar todo lo que hay", recalcan desde el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca.