Son Espases estrena un quirófano híbrido para operar aneurismas sin abrir al paciente

El hospital Son Espases ya cuenta con un nuevo quirófano híbrido de última generación que combina cirugía convencional con sistemas avanzados de imagen médica. En la práctica, permite a los cirujanos ver en tiempo real el interior del cuerpo del paciente mientras intervienen, lo que se traduce en "operaciones más precisas, menos agresivas y con una recuperación mucho más rápida", han explicado esta mañana en una rueda de prensa en el hospital.

El quirófano está especialmente diseñado para cirugía vascular. Según ha comentado el jefe del servicio, Pascual Lozano, la principal ventaja es la seguridad: "Estamos viendo continuamente lo que hacemos en la operación". La sala integra un angiógrafo digital capaz de realizar también TAC, además de ecografía convencionales e intravasculares, lo que permite realizar intervenciones mínimamente invasivas, en muchos casos sin necesidad de abrir al paciente.

Los principales beneficiarios serán pacientes con aneurismas de aorta (dilataciones peligrosas de la arteria principal) y con obstrucciones arteriales que afectan al riego del cerebro, las piernas o el aparato digestivo. Se trata de patologías que, hasta hace no tantos años, implicaban cirugías muy agresivas y largas estancias hospitalarias. "Un aneurisma de aorta abierto suponía tres o cuatro semanas de ingreso. Ahora, muchos pacientes pueden ir a planta en una semana o incluso en 24 horas si el caso es sencillo", ha explicado la consellera de Salud, Manuela García.

A diferencia de un quirófano convencional, el nuevo espacio permite realizar todo el procedimiento sin trasladar al paciente ni interrumpir la intervención para obtener pruebas externas. La imagen (rayos, ecografía y sistemas digitales de alta definición) está integrada en la propia sala, lo que permite al equipo médico "navegar" por el interior del cuerpo" con una guía visual constante, ha señalado Lozano.

Este método, han comentado, no solo mejora la precisión, sino que también reduce complicaciones asociadas a la cirugía abierta, como sangrados importantes o la necesidad de transfusiones. También disminuye el daño sobre tejidos sanos y reduce el riesgo de problemas postoperatorios graves, como la insuficiencia renal, frecuente en cirugías abiertas de aorta hace una década.

La gerente del hospital, Cristina Granados, ha comentado que el quirófano híbrido ha supuesto una inversión de 1,65 millones de euros, de los cuales alrededor de un millón corresponde al equipamiento tecnológico. La actuación forma parte de un plan más amplio de renovación del área quirúrgica: Son Espases cuenta con 20 quirófanos, de los que nueve ya han sido modernizados, y la previsión es continuar con esta actualización en los próximos años.

El nuevo quirófano comenzó a construirse a principios de 2025 y ha tardado cerca de un año en estar plenamente operativo. Las primeras cirugías se realizaron a mediados de diciembre y la semana pasada ya se empezó a utilizar de forma regular. Se estima que permitirá realizar entre 50 y 60 operaciones al mes, la mayoría de ellas de alta complejidad.