El PSOE pide a Prohens que negocie la financiación: "Con 412 millones de euros extra se pueden hacer muchas cosas"

El PSIB-PSOE reclama al Govern que abandone el rechazo frontal a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica y se siente a negociar con el Gobierno, incorporando las aportaciones de la sociedad civil y del conjunto de fuerzas políticas del archipiélago.

La vicesecretaria general del partido, Rosario Sánchez, valora de forma positiva el incremento de 412 millones de euros para Baleares que plantea el Ejecutivo central. Sánchez exige al Govern de Marga Prohens que trabaje para mejorar la propuesta en lugar de "defender los intereses que dicta el PP desde Madrid".

Según el PSIB-PSOE, la posición del Govern responde a una actitud "intransigente" que impide aprovechar una oportunidad para reforzar los servicios públicos de las islas. Ante esta postura, los socialistas reclaman al Ejecutivo autonómico que dialogue con la sociedad civil organizada para construir una propuesta consensuada que después se pueda negociar con el Gobierno del Estado.

Sin embargo, el posicionamiento del PSOE contrasta con su planteamiento en 2023, cuando en su programa electoral aseguraban que exigirían un sistema de financiación que "mejore el equilibrio" entre el Estado y las comunidades de la siguiente forma: "Incrementando la responsabilidad y autonomía fiscal, que tenga en cuenta también los efectos financieros y la dispersión que causa la insularidad, y debe incluir el impacto de la población flotante, respetando el principio de ordinalidad".

La experiencia de los gobiernos progresistas

Sánchez recuerda que "siempre que hay un Govern progresista en Baleares se negocian y se consiguen mejoras de financiación, gobierne quien gobierne en Madrid". En este sentido, enumera algunos de los avances logrados en etapas anteriores, como el Régimen Especial para las Illes Balears, que ya aporta más de 170 millones de euros para inversiones, el reconocimiento del factor de insularidad o el descuento del 75% en los desplazamientos de los residentes.

La dirigente socialista insiste en que el aumento de financiación propuesto por el Gobierno central tiene un impacto directo en la calidad de los servicios públicos. "Con 412 millones de euros extra se pueden hacer muchas cosas", afirma, y pone como ejemplo la posibilidad de contratar "más de 5.000 médicos para una sanidad que ahora tiene las listas de espera disparadas".

Sánchez añade que este incremento permite mejorar la atención a la dependencia, construir nuevas escuelas, abrir más centros de salud e invertir en infraestructuras básicas. "Se podrían hacer tantas y tantas cosas que el vicepresidente Antoni Costa no puede rechazarlas", señala, y le acusa de sacrificar estos recursos "para atender las demandas de Feijóo desde Madrid".

Un debate político abierto

La posición del PSIB-PSOE contrasta con la del Govern, que critica tanto el contenido de la reforma como el método de negociación del Ejecutivo central y reclama una negociación multilateral. El debate se produce, además, en paralelo a los análisis técnicos que alertan de que la mejora de recursos para Baleares se debe en gran medida a una inyección global de fondos y no a una corrección estructural del sistema.

En este contexto, los socialistas insisten en que la respuesta no debe ser el rechazo, sino la negociación. Sánchez reclama al PP que "entienda bien cómo funciona este sistema de financiación, traslade esta información a la sociedad civil organizada y al resto de partidos y, entre todos, como se ha hecho siempre, pacte una posición común".

El objetivo, concluye, es que Prohens y Costa defiendan en Madrid una postura compartida que permita mejorar de forma efectiva los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos de Baleares, aprovechando el margen de mejora que abre la reforma de la financiación autonómica.