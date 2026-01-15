Prohens mantendrá "evidentemente" a su jefe de gabinete tras ser imputado

"Sí, evidentemente". La presidenta del Govern, Marga Prohens, mantendrá en el cargo a su jefe de gabinete, Alejandro Jurado, tras ser imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa . La líder popular se remite a las palabras lanzadas por el vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, quien defendió que la contratación del chófer de la presidenta había seguido el procedimiento establecido.

"El vicepresidente ya dio todas las explicaciones sobre el procedimiento y me remito a aquellas explicaciones porque no hay ninguna novedad", señala Prohens. En este sentido, lanza un mensaje de "máxima tranquilidad" y expresa la "máxima colaboración con la justicia, tanto por parte de Jurado como del Govern en la revisión de toda la documentación de un procedimiento establecido".

Se mantendrá en el cargo

Cuestionada sobre si Jurado seguirá en el gabinete tras haber sido imputado, Prohens responde de forma contundente: "Sí, evidentemente". Cabe señalar que el Govern ya lanzó ayer un mensaje de tranquilidad respecto a este asunto recalcando que se podía designar directamente al chófer de la presidenta Marga Prohens .

De esta forma, el Ejecutivo argumenta que "se trata de un nombramiento por libre designación siguiendo el procedimiento establecido". Asimismo, recalca que "ya ha dado traslado también de toda la documentación del expediente requerida por la administración de justicia, con el fin de aclarar cualquier duda".

Investigado

Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la Presidencia del Govern y una de las personas más cercanas a Marga Prohens , ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa . La titular de un juzgado de instrucción de Palma le cita para que declare como investigado el próximo día 24 de marzo. Deberá explicar a la jueza si es cierto que, desde su cargo político, maniobró para premiar a un familiar suyo, colocándolo como chófer particular de la presidenta del Govern, apartando al conductor que durante más de 20 años había conducido el vehículo oficial de la primera autoridad de Baleares.

La denuncia que ha motivado esta imputación fue presentada por el antiguo chófer, que acusa a Alejandro Jurado de haber maniobrado para apartarle de este trabajo y colocar a un familiar suyo, quien también ha sido imputado por el juez y tendrá que declarar el mismo día que el jefe de gabinete.