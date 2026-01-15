Més rechaza el nuevo sistema de financiación de Montero: "Se nos priva de los recursos que necesitamos"

La nueva propuesta del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero para reformar el sistema de financiación autonómica suma una nueva crítica desde Baleares. La Ejecutiva de MÉS per Mallorca ha analizado el contenido del modelo planteado por el Ejecutivo central y concluye que, en su formulación actual, no puede recibir su apoyo porque "agrava la situación de discriminación" que, a su juicio, ya sufre Baleares.

Según los cálculos de la formación ecosoberanista, la reforma incrementa la cantidad absoluta de recursos que recibe la comunidad autónoma, pero empeora su posición relativa en el reparto. Con el nuevo modelo, Baleares pasa del décimo al decimotercer lugar en financiación per cápita, un resultado que el partido considera inaceptable.

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, afirma que "si somos los segundos a la hora de aportar no podemos seguir siendo de los últimos a la hora de recibir, y mucho menos retroceder posiciones". Apesteguia advierte de que "no dejaremos que con la zanahoria de más millones se nos despiste de la magnitud del garrote con el que se nos priva de los recursos que necesitamos".

Más dinero, peor posición

El posicionamiento de MÉS conecta directamente con una de las conclusiones centrales del reciente informe de Fedea sobre la reforma de la financiación autonómica, que señala que la mejora de ingresos para algunas comunidades, entre ellas Baleares, se debe en gran medida a la fuerte inyección global de recursos y no a una corrección estructural del sistema.

De acuerdo con los datos manejados por MÉS, del incremento total de 20.975 millones de euros previsto en la reforma, Baleares recibe 412 millones, lo que representa el 1,96% del total, pese a que el archipiélago concentra el 2,53% de la población del Estado. En términos absolutos, Baleares se sitúa como la décima comunidad que más se beneficia del aumento, y como la octava en términos relativos, mientras sigue siendo la segunda a la hora de aportar recursos al sistema.

Para la formación ecosoberanista, estas cifras evidencian que el modelo no corrige el desequilibrio histórico entre lo que Baleares aporta y lo que recibe, una crítica que coincide con el diagnóstico de Fedea sobre el mantenimiento de tensiones estructurales en el reparto.

La brecha per cápita se amplía

MÉS pone el foco, además, en la evolución de la financiación ajustada al poder adquisitivo. En la actualidad, Baleares recibe 2.867 euros por habitante en paridad de poder de compra, frente a una media estatal de 2.910 euros, lo que supone un 1,5% menos y sitúa a la comunidad en el décimo lugar.

Con la nueva propuesta, según los cálculos del partido, Baleares pasa a recibir 3.201 euros por habitante, mientras la media asciende a 3.388 euros. La diferencia negativa se amplía hasta el 5,8% y la comunidad cae hasta el decimotercer puesto en el ranking. Para MÉS, este retroceso confirma que el modelo empeora la posición relativa del archipiélago pese al aumento nominal de recursos.

Variables ignoradas

Apesteguia insiste en que el nuevo sistema no incorpora adecuadamente factores clave para Baleares. "Es imprescindible que el modelo tenga en cuenta la población flotante, el coste de la vida o el crecimiento poblacional", señala. A su juicio, "si somos mucha más gente y todo es más caro, los servicios públicos y derechos básicos como el acceso a la vivienda necesitan más inversión para garantizar una vida digna".

El coordinador general de MÉS critica de forma especial el tratamiento de la insularidad, cuyo peso en el cálculo se reduce del 0,6% al 0,5%. Apesteguia califica este recorte como "un insulto a la ciudadanía de este país" y sostiene que va en dirección contraria a la corrección de los sobrecostes estructurales que sufre el archipiélago.

Apertura a negociar y llamada a un frente común

Pese al rechazo al contenido actual de la propuesta, MÉS per Mallorca mantiene la puerta abierta a la negociación. Apesteguia afirma que la formación está "abierta" a discutir sus reclamaciones tanto con el Gobierno central como con el resto de fuerzas políticas, y llama a "hacer un frente común para defender los intereses de Baleares".

En este contexto, el dirigente ecosoberanista reconoce a Esquerra Republicana, integrada en la formación, el mérito de haber abierto el debate sobre un sistema que sigue "caducado" y que, a su juicio, priva a las comunidades autónomas de los recursos necesarios para sostener el Estado del bienestar.