El Liceo Francés Internacional de Palma celebra 50 años formando ciudadanos del mundo y abre sus puertas.

El Liceo Francés Internacional de Palma (LFiPalma) celebra este año su 50 aniversario, medio siglo de trayectoria educativa en la isla durante el cual se ha consolidado como uno de los centros de referencia en educación plurilingüe e intercultural. Cinco décadas formando alumnos desde los 2 hasta los 18 años, acompañándolos en un proyecto educativo integral que les abre las puertas a las mejores universidades de España y del mundo.

El centro, un año más, quiere invitar a las familias interesadas a conocer de primera mano su modelo pedagógico durante las jornadas de puertas abiertas, que se celebrarán del 26 al 30 de enero de 2026. El objetivo es que los padres de futuros alumnos puedan visitar las instalaciones, conocer al equipo docente y comprender cómo se desarrolla un itinerario educativo que combina exigencia académica, acompañamiento personalizado y una clara vocación internacional.

50 años de innovación educativa y mirada internacional

Desde su fundación, el Liceo Francés Internacional de Palma ha apostado por una educación basada en el sistema francés, reconocida por potenciar el pensamiento crítico, la autonomía y la curiosidad intelectual. A ello se suma una enseñanza plurilingüe en la que los alumnos aprenden, desde edades tempranas, francés, castellano, inglés y catalán, independientemente de su lengua materna, en un entorno marcado por la diversidad cultural.

Los resultados avalan este modelo: en los últimos años, los alumnos del LFiPalma eligen continuar sus estudios universitarios en España, fuera de España, principalmente en Francia, pero también en otros países europeos y destinos internacionales, gracias a la doble titulación y al alto nivel de idiomas con el que finalizan su etapa escolar.

Con el programa FLE los estudiantes no francófonos pueden incorporarse hasta secundaria y adquirir el conocimiento de francés necesario para obtener tanto la homologación del bachillerato español como el título de bachiller francés que será la puerta a acceder a cualquier universidad europea y del mundo. La duración de este programa es de dos a tres años en función de las necesidades de cada alumno. La admisión a este programa se basa en una entrevista con el alumno y el estudio de su expediente escolar. Del mismo, cuenta con el programa ELE (español lengua extranjera) que emplea la misma metodología para aquellos alumnos a los que su lengua materna sea otra diferente al español.

Nuevas oportunidades académicas para el futuro: Bachillerato francés internacional

Coincidiendo con este 50 aniversario, el centro da un paso más en su vocación internacional. A partir del próximo curso, los estudiantes del Liceo podrán optar, además de obtener los dos diplomas de Bachillerato (español y francés), al Bachillerato francés Internacional (BFI), una acreditación que amplía todavía más sus posibilidades de acceso a universidades de cualquier parte del mundo. Esta nueva opción refuerza el posicionamiento del LFiPalma como un centro que se anticipa a las necesidades educativas de un mundo cada vez más globalizado.

Puertas abiertas: una invitación a conocer el proyecto educativo del LFiPALMA

Las jornadas de puertas abiertas, que tendrán lugar del 26 al 30 de enero de 2026, están pensadas como visitas personalizadas para que las familias puedan resolver dudas, conocer la metodología, los programas de apoyo y observar el día a día del colegio. Una oportunidad para descubrir cómo el Liceo sitúa al alumno en el centro de su proyecto educativo y lo acompaña en un auténtico viaje formativo y personal. Descubrirán cómo nuestro alumnado adquiere las habilidades psicosociales y el espíritu crítico.

Tras 50 años de historia en Mallorca, el Liceo Francés Internacional de Palma afronta el futuro con la misma filosofía que lo ha definido desde sus inicios: formar personas preparadas, tolerantes y comprometidas, capaces de desenvolverse con éxito en cualquier lugar del mundo.

Las familias interesadas pueden reservar su visita a través de la web del centro, lfipalma.es.