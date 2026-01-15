Lesiones en el cuello de la víctima llevaron a la detención en Palma de su novio un año después

Las lesiones halladas durante la autopsia en el cuello de la mujer de 27 años fallecida el 3 de febrero del año pasado en Palma llevaron a la detención de su pareja esta semana, once meses después de iniciada la investigación, ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

La Policía Nacional ha detallado en una nota que la mujer fue hallada sin vida en un domicilio en el barrio de La Soledad de Palma el 3 de febrero del 2025, sobre las 14:30 horas. Cuando una patrulla llegó ese día, en la vivienda se encontraba un hombre que era pareja sentimental de la fallecida, así como un familiar avisado por este y que fue quien llamó a los servicios de emergencias.

El personal sanitario de una ambulancia certificó el fallecimiento de la mujer y se activó el protocolo habitual, acudiendo al domicilio el médico forense y agentes de la Policía Científica.

En la vivienda se localizaron restos de sustancias estupefacientes y el hombre indicó que tanto él como la víctima habían consumido drogas en las horas previas al suceso.

Aunque inicialmente la muerte parecía haberse producido por una reacción adversa a estupefacientes, los agentes del Grupo de Homicidios no descartaron otras hipótesis y continuaron la investigación.

Autopsia

Tras la autopsia realizada, se pudo averiguar que la víctima presentaba lesiones en el cuello, compatibles con una asfixia mecánica con violencia.

A raíz de esta constatación se inició una investigación en la que se recabaron otras pruebas e indicios durante once meses hasta que los agentes responsables determinaron la detención este lunes al hombre como presunto autor del homicidio.

Los investigadores pudieron comprobar que no existían denuncias previas por malos tratos en la pareja, pero él sospechoso sí tenía antecedentes por violencia machista hacia otras personas.

A disposición judicial

Los agentes del Grupo de Homicidios que han llevado el caso han contado con la ayuda del Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional.

El hombre, de 42 años, ha pasado esta mañana a disposición judicial en los juzgados de Via Alemania de Palma.

El Ministerio de Igualdad confirmó este martes que contabilizaba el caso como violencia machista, el asesinato número 47 de una mujer en España durante 2025 y el segundo del año pasado en Mallorca.