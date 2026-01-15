El IPC baja al 2,9% en Baleares en diciembre
EP
El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,9% en Baleares en diciembre en tasa interanual, tres décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El dato de diciembre es el más bajo registrado en Baleares desde junio de 2025. En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,9%.
Donde más subieron los precios en Baleares respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y hoteles, un 5,8% más que en diciembre de 2024; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,1% más ; bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,3% más y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,6% más .
A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.
Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).
