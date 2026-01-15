Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAccidente de tráficoFrancisco MatínPierce Brosnan y Helen Mirren en MallorcaIrene de GreciaRCD MallorcaSant Sebastià
instagramlinkedin

Interceptan una patera con 26 migrantes a bordo al sur de Mallorca

Imagen de archivo de una patera remolcada por la Guardia Civil.

Imagen de archivo de una patera remolcada por la Guardia Civil.

Redacción Mallorca

EFE

La Guardia Civil ha interceptado esta noche una patera con 26 personasa bordo , al sureste de Mallorca.Pocas horas después, ya de madrugada, han localizado en Formentera otra embarcación en la que viajaban 13 personas

Sobre las 22:42 horas se localizó una patera frente al litoral de Cala Llombards, al sureste de Mallorca, según ha informado Delegación de Gobierno. Efectivos de Salvamento Marítimo y guardias civiles de Campos y de Santanyí participaron en el rescate de las 26 personas de origen subsahariano que viajaban en la embarcación.

Unas horas después, sobre las 3:45 de la mañana de este jueves, agentes de la Guardia Civil interceptaron otra patera en la zona de Sa Mola de Foermente con 13 migrantes de origen magrebí a bordo.

186 migrantes en 2026

En lo que va de año, han sido localizadas 9 pateras en Baleares, con un total de 186 inmigrantes, según los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

El último informe quincenal de 2025 del Ministerio del Interior recoge que en todo el año llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
  2. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  3. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  4. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  5. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  6. Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
  7. Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
  8. De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026

Interceptan una patera con 26 migrantes a bordo al sur de Mallorca

Interceptan una patera con 26 migrantes a bordo al sur de Mallorca

El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos

El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos

El hombre detenido por matar a su pareja hace un año en Palma pasa a disposición judicial

El hombre detenido por matar a su pareja hace un año en Palma pasa a disposición judicial

El IPC baja al 2,9% en Baleares en diciembre

El IPC baja al 2,9% en Baleares en diciembre

Seis dimisiones en nueve meses sacuden el equipo directivo de Son Espases y dos vacantes aún no tienen relevo

Seis dimisiones en nueve meses sacuden el equipo directivo de Son Espases y dos vacantes aún no tienen relevo

Gregorio, tras hablar con el hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca: “Ha sido increíble, un sueño que se ha cumplido”

Primer análisis del nuevo sistema de financiación: Baleares mejora pero sin resolver los desequilibrios

Primer análisis del nuevo sistema de financiación: Baleares mejora pero sin resolver los desequilibrios

Los taxistas de Mallorca ponen sobre la mesa la amenaza de movilizaciones si se conceden las 3.600 licencias de VTC

Los taxistas de Mallorca ponen sobre la mesa la amenaza de movilizaciones si se conceden las 3.600 licencias de VTC
Tracking Pixel Contents