Interceptan una patera con 26 migrantes a bordo al sur de Mallorca
La Guardia Civil ha interceptado esta noche una patera con 26 personasa bordo , al sureste de Mallorca.Pocas horas después, ya de madrugada, han localizado en Formentera otra embarcación en la que viajaban 13 personas
Sobre las 22:42 horas se localizó una patera frente al litoral de Cala Llombards, al sureste de Mallorca, según ha informado Delegación de Gobierno. Efectivos de Salvamento Marítimo y guardias civiles de Campos y de Santanyí participaron en el rescate de las 26 personas de origen subsahariano que viajaban en la embarcación.
Unas horas después, sobre las 3:45 de la mañana de este jueves, agentes de la Guardia Civil interceptaron otra patera en la zona de Sa Mola de Foermente con 13 migrantes de origen magrebí a bordo.
186 migrantes en 2026
En lo que va de año, han sido localizadas 9 pateras en Baleares, con un total de 186 inmigrantes, según los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.
El último informe quincenal de 2025 del Ministerio del Interior recoge que en todo el año llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024.
