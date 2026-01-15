El hombre detenido por matar a su pareja hace un año en Palma pasa a disposición judicial

El hombre español de 42 años que fue detenido el pasado lunes por la Policía Nacional de Palma como presunto autor de la muerte de su pareja hace un año ha sido conducido esta mañana a disposición de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palma para que preste declaración. El sospechoso ha sido trasladado a primera hora de la mañana en un furgón policial a la sede judicial de Vía Alemania.

La víctima, también española de 27 años, falleció el 3 de febrero de 2025 en su casa de la barriada palmesana de La Soledat. Aunque inicialmente parecía que se trataba de un caso de intoxicación por ingesta de drogas, un análisis forense más minucioso reveló una lesión en un pequeño hueso del cuello, que llevó a determinar que la muerte era compatible con la asfixia. El Grupo de Homicidios de la Policía inició una investigación que condujo el pasado lunes a la detención de su pareja, un hombre de 42 años, como presunto autor del homicidio.

La fallecida no había denunciado nunca al detenido por violencia de género, aunque el hombre sí tenía antecedentes anteriores por este delito contra una pareja anterior.

Está previsto que el arrestado preste declaración a lo largo de la mañana en uno de los juzgados especializados en violencia contra la mujer de Palma.