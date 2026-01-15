Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAccidente de tráficoFrancisco MatínPierce Brosnan y Helen Mirren en MallorcaIrene de GreciaRCD MallorcaSant Sebastià
instagramlinkedin

El hombre detenido por matar a su pareja hace un año en Palma pasa a disposición judicial

El individuo fue detenido por la Policía Nacional el pasado lunes después de que los forenses detectaran indicios de violencia en la víctima

El detenido por matar a su pareja, a su llegada a los juzgados de Vía Alemania

El detenido por matar a su pareja, a su llegada a los juzgados de Vía Alemania / B. Ramon

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

El hombre español de 42 años que fue detenido el pasado lunes por la Policía Nacional de Palma como presunto autor de la muerte de su pareja hace un año ha sido conducido esta mañana a disposición de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palma para que preste declaración. El sospechoso ha sido trasladado a primera hora de la mañana en un furgón policial a la sede judicial de Vía Alemania.

La víctima, también española de 27 años, falleció el 3 de febrero de 2025 en su casa de la barriada palmesana de La Soledat. Aunque inicialmente parecía que se trataba de un caso de intoxicación por ingesta de drogas, un análisis forense más minucioso reveló una lesión en un pequeño hueso del cuello, que llevó a determinar que la muerte era compatible con la asfixia. El Grupo de Homicidios de la Policía inició una investigación que condujo el pasado lunes a la detención de su pareja, un hombre de 42 años, como presunto autor del homicidio.

La fallecida no había denunciado nunca al detenido por violencia de género, aunque el hombre sí tenía antecedentes anteriores por este delito contra una pareja anterior.

Está previsto que el arrestado preste declaración a lo largo de la mañana en uno de los juzgados especializados en violencia contra la mujer de Palma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
  2. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  3. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  4. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  5. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  6. Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
  7. Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
  8. De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026

El IPC baja al 2,9% en Baleares en diciembre

El IPC baja al 2,9% en Baleares en diciembre

El hombre detenido por matar a su pareja hace un año en Palma pasa a disposición judicial

El hombre detenido por matar a su pareja hace un año en Palma pasa a disposición judicial

Seis dimisiones en nueve meses sacuden el equipo directivo de Son Espases y dos vacantes aún no tienen relevo

Seis dimisiones en nueve meses sacuden el equipo directivo de Son Espases y dos vacantes aún no tienen relevo

Gregorio, tras hablar con el hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca: “Ha sido increíble, un sueño que se ha cumplido”

Primer análisis del nuevo sistema de financiación: Baleares mejora pero sin resolver los desequilibrios

Primer análisis del nuevo sistema de financiación: Baleares mejora pero sin resolver los desequilibrios

Los taxistas de Mallorca ponen sobre la mesa la amenaza de movilizaciones si se conceden las 3.600 licencias de VTC

Los taxistas de Mallorca ponen sobre la mesa la amenaza de movilizaciones si se conceden las 3.600 licencias de VTC

El Liceo Francés Internacional de Palma celebra 50 años formando ciudadanos del mundo y abre sus puertas

Meliá Hotels International, Grupo Iberostar y Barceló Hotel Group, las empresas escogidas por los baleares para trabajar

Tracking Pixel Contents