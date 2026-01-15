Grupo Piñero ficha a Francisco Albertí para liderar su expansión

El mercado de fichajes este enero sigue al alza y Grupo Piñero anuncia este jueves que el experimentado Francisco Albertí se une a la compañía cuando se ha cumplido un año desde que cristalizara su alianza con Haytt. La incorporación de Albertí va como anillo al dedo a la cadena cuando lo que pretende es impulsar su crecimiento.

Albertí cuenta con una extensa carrera desarrollada en RIU, Iberostar, Meliá y Hotusa. Sale de esta última compañía donde fungía como director de Expansión en resorts de Eurostars Hotels tras ser fichado por Amancio López para ponerse al lado de Encarna Piñero. Junto con la consejera delegada de Grupo Piñero el mallorquín buscará nuevas oportunidades de inversión y desarrollo y alianzas estratégicas, informa la hotelera.

Con Francisco Albertí (Palma, 1964) como director de Desarrollo y Expansión Piñero quiere impulsar el crecimiento del grupo y reforzar la diversificación de su cartera y la creación de valor a largo plazo.

De esta manera el directivo estará a cargo de originar, estructurar y ejecutar oportunidades de expansión en nuevos mercados y en destinos donde la compañía cuenta con presencia, impulsando proyectos alineados con los criterios de rentabilidad, riesgo y sostenibilidad del grupo, explica la hotelera. Así, Albertí va a liderar la identificación de oportunidades, la evaluación de su viabilidad y los procesos de negociación y cierre, con las distintas áreas de la empresa.

"Un paso decisivo"

“Con este nombramiento damos un paso decisivo para acelerar nuestro plan de crecimiento y diversificación", dice Encarna Piñero. La CEO global de Grupo Piñero destaca "la combinación de visión estratégica y capacidad transaccional" de Albertí, además de su trayectoria de más de 30 años en la expansión hotelera, que "será determinante en esta nueva etapa orientada a escalar nuestro modelo y maximizar el valor de los activos”, añade.

Para el directivo es "un honor sumarme a este proyecto para ampliar el legado de Grupo Piñero, desarrollando un pipeline robusto de oportunidades y alianzas que potencien la competitividad y el valor del grupo en el medio y largo plazo”.

Francisco Albertí destaca por su liderazgo en la expansión hotelera en las grandes cadenas hoteleras. El que fuera director de Expansión de Iberostar hizo un paréntesis en su carrera para incorporarse como socio responsable de la oficina de Baleares de la consultora KPMG en 2019. Después, en 2023, regresó a primera línea del sector en aBusiness.H, para después fichar por Hotusa y ahora por Piñero.