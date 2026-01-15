Gregorio, tras hablar con el hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca: “Ha sido increíble, un sueño que se ha cumplido”

“Ha sido increíble y muy emocionante, un sueño que se ha cumplido”. Gregorio García Clavel, de 42 años, no puede ocultar su alegría tras conseguir contactar con el hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín Alcaraz.

“Desde pequeño que lo quería encontrar, pero creía que sería imposible poder localizarle”, añade el joven valenciano. El pasado martes por la noche ambos hablaron por teléfono. “Se me cerró el estómago, ha sido espectacular”, reconoce exultante.

El hombre inició una búsqueda de su salvador para agradecerle que le hubiera rescatado cuando era un niño de ocho años y sufrió un gravísimo accidente de tráfico en el Coll d’en Rabassa en agosto de 1991. En el siniestro falleció su padre, de 27 años, y él y sus dos primos, de catorce años, que viajaban en la parte trasera del coche, sufrieron severas lesiones. En un primer momento, los médicos le dijeron que no volvería a andar, pero a base de rehabilitación durante un par de años Gregorio consiguió caminar.

Noticia del accidente publicada en Diario de Mallorca en 1991. En el recuadro, Francisco Martín, el hombre que salvó a Gregorio cuando era niño. / D.M.

Francisco Martín, vecino del Coll que ahora tiene 69 años, fue la persona que consiguió sacar del amasijo de hierros en el que quedó convertido el BMW siniestrado al pequeño Gregorio y a su prima. “Estaban ensangrentados y lloraban, habían quedado atrapados dentro del vehículo. Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”, explicó el pasado martes el hombre en su domicilio.

Minutos después, Francisco recibió la llamada de Gregorio. “Ha sido muy emocionante poder hablar con él. Me ha dado detalles de lo ocurrido”, señala el valenciano.

“Uno desde fuera no se puede ni imaginar lo que todo esto supone para mí. Yo he hablado de esta persona miles de veces, desde que era un niño. Me preguntaba estará vivo o no, residirá o no en la isla… Son muchos años con esto dando vueltas en mi cabeza. La verdad es que tenía dudas. No sabía si podría localizarle”, insiste Gregorio García.

Menos de 48 horas

“Cuando le conté a mi madre el martes que había encontrado a Francisco se puso a llorar”, añade el joven. Desde que su caso apareció publicado en DIARIO de MALLORCA el pasado domingo, en menos de dos días fue localizado el vecino del Coll a través de las redes sociales. “Ha sido impresionante la rapidez. En menos de 48 horas hemos podido dar con él. Es muy fuerte”, exclama.

“Todo ha salido redondo, demasiado perfecto”, apunta Gregorio. Hace dos años viajó a Mallorca de vacaciones con su mujer y sus dos hijos. “Hice el mismo recorrido que hizo mi padre con el coche. Fui a la playa de Can Pastilla. Cerca de donde se produjo el accidente hablé con varias personas y pude ponerme en contacto con un hombre que se llamaba igual, Francisco Martín, pero no era él la persona que me salvó”, recuerda.

El pasado noviembre, regresó a la isla por un tema de trabajo. Gregorio se dedica al sector de la construcción. Tras acabar la tarea, habló con el cliente sobre el accidente que padeció cuando era niño y este le animó y le aconsejó para iniciar la búsqueda de su salvador. Finalmente, su empeño dio sus frutos. Consiguió a encontrar al hombre que le salvó la vida tres décadas antes.