El Govern prevé cortar carreteras en Mallorca el día del eclipse de sol

El Govern quiere estar preparado ante la multitud de personas que querran presenciar el eclipse solar total que se podrá observar desde la isla de Mallorca el próximo 12 de agosto. Para ello, el Ejecutivo, bajo las órdenes de la vicepresidenta Antonia Estarellas, ya ha empezado los preparativos para hacer frente a este acontecimiento, que no solo afecta al aspecto científico del fenómeno, sino sobre todo preocupa el número tan elevado de personas que se concentrarán, sobre todo en los alrededores de la Serra de Tramuntana, para presenciar este eclipse, que no se volverá a repetir hasta mediados de este siglo. Entre las muchas propuestas que se han colocado sobre la mesa se prevé cortar el tráfico de numerosas carreteras, en especial en las zonas desde donde se podrá observar el eclipse.

Dentro de esta labor de prevención para evitar futuros riesgos desde la Dirección General de Emergencias se ha creado cuatro grupos de trabajo, que tendrán una reunión cada mes. Cada grupo, que estarán liderados por los directores generales del Govern, tendrán una función muy específica. El primero se encargará del tema de la movilidad, protección civil, prevención y riesgos en el medio ambiente. Los otros tres grupos asumirán la coordinación de la comunicación y el turismo, la salud pública y la divulgación científica de lo que representa este fenómeno astronómico. La vicepresidenta ha asegurado que dentro de esta labor de prevención no solo está implicado el Govern, sino también el resto de instituciones, dando a los ayuntamientos, desde cuyas zonas se tendrá una mejor visión del eclipse, una tarea fundamental para evitar cualquier incidente.

Estarellas destacó que el eclipse se producirá en una fecha que coincide con una época de máxima presencia turística en la isla, ya que en el mes de agosto en Mallorca coinciden alrededor de un millón de personas. En estos momentos el Govern no sabe el número de personas que se trasladarán a la isla expresamente para presenciar este fenómeno, pero se teme que la cifra será muy elevada, como demuestra el número de reservas que ya se han hecho en la planta hotelera de Mallorca, sobre todo en los establecimientos de las zonas de la Serra de Tramuntana, como puede ser Sóller. La vicepresidenta señaló que, precisamente, una de las funciones de este equipo de trabajo es ir recopilando datos, para poder mejorar el operativo de seguridad que se realizará este día 12 de agosto, con el fin de proteger a la población.

La vicepresidenta Estarellas coordinará los equipos de trabajo ante el próximo eclipse / CAIB

Desde hace semanas el Govern está en contacto directo con la comunidad científica, que ya señaló que este tipo de fenómenos solares atraen a miles de personas, lo que ha justificado que el Ejecutivo se tome muy en serio el tema del eclipse solar, porque será un acontecimiento que tendrá un gran seguimiento. Se tendrá muy en cuenta los problemas de afluencia que se han producido en otros territorios donde también se ha podido observar este eclipse que, además, son mucho más amplios que la isla de Mallorca. “Se pueden producir riesgos y se tienen que tratar”, señaló la vicepresidenta, que indicó que tampoco es necesario que toda la población que esté interesada en presenciar el eclipse se traslade a la Serra de Tramuntana, ya que se podrá observar desde otras localidades de Mallorca. Pero a pesar de estos consejos, desde el Govern se teme que la mayor parte de las personas intentarán acercarse a la Serra para presenciar el eclipse y ello provocará graves problemas de movilidad circulatoria. Por ello, Estarellas teme que lo más seguro es que se tendrán que cortar algunos tramos de carreteras porque ya no podrán circular más coches, con el objetivo de garantizar la seguridad.

Desde el Ejecutivo se insiste en que el objetivo principal de este operativo es evitar riesgos, dar una respuesta ordenada a los incidentes que se puedan producir y planificar actuaciones. Y al mismo tiempo también es necesario redactar un plan de acción autonómico para reducir impactos y maximizar los beneficios de este fenómeno único.

Los técnicos han mantenido esta mañana su primera reunión de coordinación / .

Este equipo de trabajo tendrá una función de consulta, asesoramiento y coordinación. Desde el Govern se insiste en que no supondrá ningún gasto extra para las arcas públicas. Estará presidido por la vicepresidenta Estarellas, con la ayuda de la directora de coordinación y cooperación local, Isabel Ferrer. También colaborarán en este proyecto otros responsables del Gobierno, los cuatro consells insulares, la Felib, la UIB y las asociaciones astronómicas, ya que el objetivo es que se incorporen a este operativa varios expertos.

El eclipe será total en Mallorca entre las 20.30 y las 20.33 horas. La comunidad científica coincide en calificarlo de fenómeno astronómico del siglo.