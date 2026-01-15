El GOB celebra la demolición en Cala Oli y reclama que sea el inicio de la recuperación del litoral de toda la isla

El GOB Mallorca ha celebrado la demolición de una construcción obsoleta en el dominio público marítimo-terrestre de Cala Oli, en Bendinat, y ha reclamado que sea el inicio de la recuperación del litoral de toda la isla.

En una nota de prensa este jueves, la organización ecologista ha valorado "muy positivamente" la autorización de demolición por parte del Govern, destacando que es "un paso importante" en la recuperación del medio natural.

A su criterio, este hecho puede ser un caso aislado, ya que Mallorca está "plagada" de ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre, muchas de las cuales se han consolidado durante años sin el título administrativo correspondiente.

En este sentido, según el GOB, restaurantes, quioscos y otras instalaciones han ocupado espacios públicos sin autorización o incluso con solicitudes denegadas y, a pesar de ello, continúan explotándose con "toda normalidad sin que la administración responsable adopte las medidas necesarias para restablecer la legalidad".

Los ecologistas han recodado que una vez caducan o se extinguen las concesiones legales, los titulares tienen la obligación de retirar las instalaciones, y que las transformaciones que alteren el relevo natural o introduzcan elementos artificiales permanentes son ilegales.

Por ello, para la organización, renaturalizar estos espacios "no solo es una cuestión ambiental", sino que es "recuperar espacio público". Además, han argumentado que la alteración del litoral acaba generando problemas graves de erosión y regresión.

El GOB hace años que denuncia ante la administración "ocupaciones muy conocidas", como la terraza y piscina del Hotel Cala Vinyes, el complejo Puro Beach a Can Pastilla, la terraza y piscina del Hotel Daina en el Port de Pollença, la piscina de PJ Rodríguez en Costa dels Pins o el quiosco de Cala Torta.

A todo ello, han continuado, se añade el contexto del cambio climático en el que muchas playas tienden a retroceder de forma progresiva. En este sentido, han expuesto que en numerosos puntos del litoral las olas llegan directamente a las edificaciones, lo que no solo acelera la degradación del sistema costero, sino que supone un riesgo para las personas.

Con todo, los ecologistas han reclamado la recuperación de los espacios públicos y que se garantice el cumplimiento estricto de la ley de costas.

"La demolición de Cala Oli es un buen precedente. Ahora es necesaria la coherencia, valentía política y voluntad real para avanzar hacia un litoral más natural, seguro y accesible para todo el mundo", han concluido.