La Sindicatura afea que el Govern tardara tanto en demandar a la empresa de la trama Koldo

La Sindicatura de Comptes, que es un órgano independiente que analiza las cuentas públicas de Balears, en su último informe entregado la semana pasada en el Parlament afea que el Govern no hubiera demandado con anterioridad a la empresa de la trama Koldo, que vendió una partida de mascarillas sanitarias, adquiridas en la fase crítica de la pandemia, que fueron defectuosas. Se trata de la empresa Soluciones de Gestión, en la que participaba el comisionista Víctor de Aldama, que utilizó su vinculación con Koldo García, el asesor del exministro Ábalos, para vender este material sanitario a Balears. Se com praron 1,4 millones de unidades de mascarillas, por 3,7 millones de euros, pagados con fondos europeos. A pesar del elevado precio pago, justificado a través de una tramitación administrativa de emergencia, el material era inservible.

El informe realiza una detallada cronología de todo el proceso de compra y sus posteriores problemas. La operación se aprobó en abril del año 2020. Dos meses más tarde se descubrió que el material no cumplía con los requisitos mínimos de protección frente al virus. Es decir, se habían gastado 3,7 millones por un material que no servía. Todo el cargamento, según pudieron comprobar los responsables del informe, continúa depositado en un almacén que el Govern tiene en propiedad en Marratxí.

En la cronología se destaca que después de analizar que el material sanitario no servía, el subdirector de compras firmó un certificado diciendo que las mascarillas recibidas eran satisfactorias.

Más de tres años tardó la administración sanitaria en iniciar el expediente para demandar a la empresa y exigir la devolución del dinero. Este trámite se inició pocos días antes de que Armengol abandonara el poder político y lo cediera al Partido Popular, que al hacerse cargo de la administración sanitaria se encontró con este problema. En la cronología que aparece en el informe de la Sindicatura se detallan todas las gestiones que se han realizado sobre esta compra y la iniciativa jurídica que se ha llevado a cabo para conseguir que los tribunales declaren la nulidad del contrato con la empresa Soluciones de Gestión. «Del procedimiento destaca la inacción de los responsables del Servei de Salud desde que se tuvo conocimiento de que los materiales recibidos no presentaban los requerimientos de protección contratados, durante 2020, hasta el inicio de las acciones contra la empresa contratada, que no se inician hasta el año 2023». En el informe no se menciona ningún nombre.