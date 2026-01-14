La renovación de los alquileres disparará en Baleares la brecha en la renta a favor de los caseros

La renovación de los alquileres a precios de mercado disparará en Baleares la brecha en la renta a favor de los caseros frente a los inquilinos, ya que será la comunidad autónoma en la que más aumente la brecha de ingresos entre arrendadores y arrendatarios, concretamente, en unos 5.667 euros de media, lo que supondrá que la renta mediana de los caseros se eleve a 66.385 euros, según un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Seguidamente, lideran los incrementos: Ceuta, con un aumento de 3.495 euros de media en la brecha de ingresos, hasta una renta mediana de 64.884 euros de los caseros; Comunidad Valenciana, con 3.009 euros más, hasta los 55.288 euros de renta mediana de caseros; Canarias, con 2.653 euros más, hasta los 55.288 euros; Cantabria, con 2.610 euros más, hasta los 54.646 euro y la Comunidad de Madrid, con 2.406 euros más, hasta los 64.986 euros.

En general, de renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de estos caseros hasta los 54.665 euros.

Los datos recogidos en el informe de Consumo se han elaborado a partir de la explotación del Panel de Hogares 2022 sobre firma de contratos en 2021 y 2022 que expirarían cinco años después y el aumento de los precios del alquiler en este periodo de Idealista.

En el informe se excluyen los datos de País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral, así como los relativos a Cataluña por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población.

En ocho comunidades la renta de los caseros ya es el doble

Según el informe, en ocho comunidades autónomas la renta mediana de los caseros es ya el doble que la de inquilinos, con la Comunidad Valenciana a la cabeza, donde la renta mediana de los caseros es un 124% superior.

Así, en la Comunidad Valenciana la renta mediana de los caseros es de 52.279 euros frente a los 23.383 euros de los inquilinos. Le siguen Extremadura, donde la renta mediana de los caseros es un 117% mayor que la de los inquilinos; Murcia (+114%); Castilla-La Mancha (+103%), Galicia (+99%), Canarias (+97%), Cantabria (+97%) y Asturias (+97%).

En el total de España, los ingresos de los caseros son un 82% superiores a los de los inquilinos. En concreto, la brecha de ingresos entre los caseros y los inquilinos en 23.638 euros, al tener los arrendadores una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los inquilinos.

Según Consumo, los datos muestran la necesidad de una intervención "urgente" del mercado de la vivienda y del alquiler que garantice el derecho a la vivienda de las personas inquilinas "y no una medida opcional a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros".

En este sentido, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió ayer la propuesta de Sumar de prorrogar los contratos de alquiler que vencen en el año 2026 y 2027, lo que afectaría a 1,6 millones de personas este año y casi 3 millones hasta 2027.