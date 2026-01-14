El PSOE pide a Prohens el cese de su mano derecha tras ser imputado por un presunto delito de prevaricación

El PSIB-PSOE pide a la presidenta del Govern, Marga Prohens, el cese Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la Presidencia del Govern y una de las personas más cercanas a Marga Prohens , tras haber sido imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa . El portavoz de los socialistas, Rubén Castro, reclama a Prohens "que deje de esconderse ante los casos de corrupción que cada vez salen más a su alrededor, y que dé explicaciones a la ciudadanía”.

Según expresan los socialistas, "este caso se suma a la resolución judicial de la Audiencia Provincial conocida la semana pasada, que determinaba que el presidente del Consell de Ibiza, del PP, Vicent Marí, tendrá que ir a juicio por la presunta contratación a dedo de una campaña de promoción turística a una exconcejala del PP de Santa Eulària cuando él era alcalde de este municipio, por valor de 250.000 euros, con un informe en contra de la interventora que también habría sido presuntamente coaccionada y acosada por Marí".

"Presunta corrupción"

“Escuchamos a Prohens desde hace dos años difundiendo mentiras y noticias falsas en relación con el Partido Socialista de las Illes Balears, pero la realidad es que el único partido que tiene a personas investigadas por su gestión durante la pandemia y que tendrán que declarar en juicios por presunta corrupción es el PP de Prohens”, explica Castro.

Por todo ello, el portavoz del PSIB-PSOE considera que la presidenta del Govern "no puede continuar ni un día más escondida sin dar explicaciones a la ciudadanía y sin tomar decisiones en relación con Alejandro Jurado, pero también en relación con Vicent Marí".