La Policía realiza un registro en el domicilio del sospechoso de matar a su pareja hace un año en Palma
Agentes del Grupo de Homicidios inspeccionaron la casa de La Soledat, donde sospechan que se cometió el crimen
Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional realizaron ayer un registro en el domicilio de la barriada palmesana de La Soledat donde sospechan que el hombre detenido el pasado lunes mató a su pareja hace un año. En la inspección no se detectaron indicios claros del crimen. El sospechoso será conducido a disposición judicial hoy por la mañana.
El individuo sospechoso fue detenido el pasado lunes tras una larga investigación, como presunto autor de la muerte de su pareja, ocurrida el 3 de febrero de 2025. En un principio parecía que la mujer había fallecido por la ingesta de drogas, aunque un minucioso análisis de los forenses permitió descubrir una lesión en el cuello, que apuntó a una muerte violenta, por asfixia. Las posteriores gestiones policiales condujeron al arresto del hombre, que contaba con un antecedente anterior por violencia de género contra otra mujer. El hombre en sus primeras declaraciones ha negado tener nada que ver con la muerte de su pareja.
En el transcurso de las últimas pesquisas, los agentes de Homicidios se personaron ayer en el domicilio donde falleció la mujer hace casi un año, para realizar una inspección en busca de más indicios para determinar las circunstancias de su muerte. En principio no hallaron ninguna pista relevante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
- El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
- De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026