La Policía realiza un registro en el domicilio del sospechoso de matar a su pareja hace un año en Palma

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional realizaron ayer un registro en el domicilio de la barriada palmesana de La Soledat donde sospechan que el hombre detenido el pasado lunes mató a su pareja hace un año. En la inspección no se detectaron indicios claros del crimen. El sospechoso será conducido a disposición judicial hoy por la mañana.

El individuo sospechoso fue detenido el pasado lunes tras una larga investigación, como presunto autor de la muerte de su pareja, ocurrida el 3 de febrero de 2025. En un principio parecía que la mujer había fallecido por la ingesta de drogas, aunque un minucioso análisis de los forenses permitió descubrir una lesión en el cuello, que apuntó a una muerte violenta, por asfixia. Las posteriores gestiones policiales condujeron al arresto del hombre, que contaba con un antecedente anterior por violencia de género contra otra mujer. El hombre en sus primeras declaraciones ha negado tener nada que ver con la muerte de su pareja.

En el transcurso de las últimas pesquisas, los agentes de Homicidios se personaron ayer en el domicilio donde falleció la mujer hace casi un año, para realizar una inspección en busca de más indicios para determinar las circunstancias de su muerte. En principio no hallaron ninguna pista relevante.