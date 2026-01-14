El nuevo Aldi de Platja de Palma ya tiene fecha de apertura

Ya hay fecha para la apertura del nuevo supermercado Aldi en una de las zonas residenciales y de vacaciones más populares entre los residentes y turistas alemanes. La nueva tienda tiene previsto recibir a sus primeros clientes el próximo 28 de enero.

La fecha de inauguración del nuevo Aldi, situado en la intersección del Camí de Ca Na Gabriela y la Carretera Militar, en Platja de Palma, ya está confirmada. Así lo anuncia una pancarta colocada en la fachada del local, prácticamente terminado, con el mensaje: “28 enero abrimos”. El supermercado se encuentra muy cerca de otros grandes competidores, como Lidl y la cadena española Mercadona.

Supermercados Aldi en Mallorca Estos son los supermercados de la cadena alemana en la isla.

Contactada por Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, para ofrecer más detalles sobre la apertura, la compañía se ha limitado a señalar que Aldi solo comunica oficialmente las nuevas aperturas cuando el proyecto está finalizado y la tienda próxima a abrir. Fuentes de la empresa indicaron que el comunicado oficial se enviará previsiblemente la próxima semana.

La cadena de supermercados de descuento inauguró su decimotercera tienda en Mallorca el 10 de septiembre de 2025, en Felanitx. Se trata del primer Aldi del municipio, ubicado en la calle de Campos, número 59, con una superficie de venta de unos 1.000 metros cuadrados y una plantilla de doce empleados.

Pocos meses antes, a principios de marzo de 2025, Aldi también abrió una nueva sucursal en Palma, en la calle Arxiduc Lluís Salvador, entre la plaza de toros y la vía de circunvalación, al noreste de la ciudad.

Aldi lleva más de una década presente en Mallorca. Su desembarco en la isla se produjo el 20 de mayo de 2015, cuando abrió seis establecimientos de forma simultánea: uno en Inca, Magaluf, Marratxí y Palmanova, y dos en Palma. Con la apertura prevista en Playa de Palma, la cadena alcanzará las 14 tiendas en Mallorca. Actualmente cuenta con establecimientos en Inca, Can Picafort, Manacor, Cala Millor, Campos y Felanitx. De este modo, Aldi cubre tanto los principales núcleos urbanos como los destinos turísticos más frecuentados.

Presencia también en Menorca e Ibiza

Además de Mallorca, Aldi está presente en Menorca desde 2023 y en Ibiza desde 2019. Formentera es, por el momento, la única isla balear sin ningún supermercado de la cadena alemana.