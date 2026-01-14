Minuto de silencio en el Consolat en condena del crimen machista de Palma

El Consolat de Mar ha acogido esta mañana un minuto de silencio con motivo del asesinato de una mujer víctima de violencia machista en Palma el pasado mes de febrero, que el Ministerio de Igualdad confirmó ayer como crimen machista. Representantes del Govern y del resto de instituciones de Baleares y de la sociedad civil se han sumado a la condena por el crimen.

En declaraciones a los medios después del acto, el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez Badal, ha expresado "la condena más enérgica ante cualquier crimen machista, la expresión máxima de la violencia de género", y ha hecho un llamamiento a la unidad para la erradicación de este tipo de violencia y de cualquier violencia ejercida sobre la mujer.

"Tenemos que conseguir entre todos, con la suma de los esfuerzos de todos, erradicarla. La expresión máxima de esa violencia y más terrible es el crimen machista", afirma.

"Alzar la voz"

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha hecho un llamamiento a "alzar la voz", recordando el lema del Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres del año pasado.

"También es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de alzar la voz, de detectar todas estas situaciones en las que una mujer pueda ser víctima de violencia de género y no tener que lamentar un asesinato", ha añadido.