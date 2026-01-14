Meliá Hotels International, Grupo Iberostar y Barceló Hotel Group, las empresas escogidas por los baleares para trabajar

En un mercado laboral en constante transformación, la capacidad de atraer y fidelizar el capital humano se ha convertido en la verdadera ventaja competitiva. Este miércoles, en el Campus Repsol en Madrid, se han entregado los reconocimientos de Merco Talento España 2025, un monitor de referencia de las mejores empresas españolas en atraer y fidelizar talento.

La posición de las empresas baleares

De las 200 compañías que conforman el listado de Merco Talento, la empresa balear más atractiva para trabajar en ella es Meliá Hotels International, que ocupa el puesto 20 (y consigue un año más estar presente en el ranking y ya van veinte). Le siguen: Grupo Iberostar (59), Barceló Hotel Group (132), Banca March (142) y RIU Hotels and Resorts (155). Todas ellas representan la marca Islas Baleares en sectores tan diversos como los alojamientos hoteleros, el turismo y los servicios financieros.

Un podio inamovible en la cima estatal

Inditex, Iberdrola y Repsol encabezan la clasificación de las mejores empresas en atraer y fidelizar talento en España durante el último ejercicio, de acuerdo con el Merco Talento España 2025, que resalta que la compañía fundada por Amancio Ortega ocupa el primer puesto por decimoquinto año consecutivo.

El 'top 10' se completa, en este orden, con Coca-Cola (4), BBVA (5), Mercadona (6), CaixaBank (7), Mapfre (8), Ikea (9) y Mahou San Miguel (10).

A continuación, figuran Nestlé (11), Danone (12), Sanitas (13), Leroy Merlin (14), Heineken (15), Google (16), Siemens (17), Grupo Social ONCE (18), HP (19) y Meliá Hotels International (20).

La radiografía más ambiciosa hasta la fecha

El monitor ha contado con las opiniones de 31.289 trabajadores --propios, del sector y de grandes compañías--, 9.127 universitarios y estudiantes de FP, 838 alumnos de escuelas de negocio, 7.000 ciudadanos, 318 expertos en recursos humanos, 75 representantes sindicales y 78 catedráticos, además del análisis de 573.978 menciones en el entorno digital en colaboración con Nethodology.

Como novedad, el estudio ha incorporado por primera vez las expectativas de 4.163 demandantes de empleo, en colaboración con Infojobs, y de 21 responsables de áreas de empleo universitarias, junto a Recruiting Erasmus. Asimismo, se han evaluado indicadores objetivos de políticas de gestión del talento de 111 empresas.

Sobre Marco Talento

Merco viene evaluando desde el año 2000 la reputación de empresas, líderes e instituciones y se ha convertido en el principal proveedor de estudios de reputación en Iberoamérica.