Basta ya de derrotismo económico, y de concentrar la información en las personas que por su torpeza inversora no han adquirido una vivienda en Mallorca. Aunque solo sea por un día, hay que fijar la atención en los mallorquines con casa(s). Mediante este sencillo mecanismo, se convierten en los españoles más ricos. Esta conclusión se extrae del Atlas de Riqueza de España, trabajado con pericia por el Esade EcPol Policy. En concreto, los indígenas con una vivienda en propiedad justifican que el patrimonio medio por hogar en Balears ascienda a 477 mil euros, solo por detrás de Madrid por razones obvias, pero por encima de Cataluña (434) y de Cantabria (383).

Mallorquín y con casa, el más rico de España. Para quienes deseen entender el abismo estatal, Balears duplica con amplitud en riqueza por hogar a la colista Extremadura (229 mil). Habitan países diferentes, pero este párrafo contiene la cara B inmobiliaria. Debido a la sima que se abre entre propietarios y desheredados, la comunidad balear también es la más desigual del Estado. De ahí que ya ni recordemos la última ocasión en que dimos la razón a Sumar/Podemos, pero primar a los terratenientes como propugna Sánchez no es la solución.