Opinión
Mallorquín y con casa, el más rico
Basta ya de derrotismo económico, y de concentrar la información en las personas que por su torpeza inversora no han adquirido una vivienda en Mallorca. Aunque solo sea por un día, hay que fijar la atención en los mallorquines con casa(s). Mediante este sencillo mecanismo, se convierten en los españoles más ricos. Esta conclusión se extrae del Atlas de Riqueza de España, trabajado con pericia por el Esade EcPol Policy. En concreto, los indígenas con una vivienda en propiedad justifican que el patrimonio medio por hogar en Balears ascienda a 477 mil euros, solo por detrás de Madrid por razones obvias, pero por encima de Cataluña (434) y de Cantabria (383).
Mallorquín y con casa, el más rico de España. Para quienes deseen entender el abismo estatal, Balears duplica con amplitud en riqueza por hogar a la colista Extremadura (229 mil). Habitan países diferentes, pero este párrafo contiene la cara B inmobiliaria. Debido a la sima que se abre entre propietarios y desheredados, la comunidad balear también es la más desigual del Estado. De ahí que ya ni recordemos la última ocasión en que dimos la razón a Sumar/Podemos, pero primar a los terratenientes como propugna Sánchez no es la solución.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
- El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
- De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026