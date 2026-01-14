Grupo Piñero nombra a Mateo Ramón como CEO de Soltour
El cargo estaba vacante desde el pasado septiembre, cuando la compañía anunció la salida de Tomeu Bennasar
Grupo Piñero ha anunciado este miércoles el nombramiento de Mateo Ramón como nuevo consejero delegado de Soltour. Ramón, un hombre de la casa, asume así el puesto que estaba vacante desde que el pasado septiembre la compañía anunció que prescindía de Tomeu Bennasar.
El nombramiento se enmarca en el proceso de adaptación que Grupo Piñero está llevando a cabo para ajustar su estructura a las actuales circunstancias del sector turístico, explica en un comunicado, apostando por un profesional que ha desarrollado toda su carrera en la compañía fundada por Pablo Piñero, suma más de 36 años trabajando en ella.
El grupo turístico ha informado en un comunicado de que con este nombramiento avanza en el proceso de transformación iniciado el pasado año en su turoperador, con la apuesta por un modelo de negocio eficiente y adaptado a las actuales condiciones del mercado.
Mateo hasta ahora ha venido desempeñando el cargo de director de Tecnología liderando. Mientras Bennasar tras su salida de Grupo Piñero, donde estuvo dirigiendo Soltour durante cuatro años, fue fichado por Ávoris Corporación Empresarial, del Grupo Barceló, como director general de producto dinámico y online.
En septiembre, señala Grupo Piñero, inició una reconfiguración corporativa liderada por su CEO, Encarna Piñero, quien ahora delega la dirección ejecutiva en Ramón para gestionar esa transición.
Ahora con el liderazgo de Mateo Ramón el turoperador presente en España y Portugal pretende adaptar su modelo operativo situando la digitalización como motor de eficiencia y la optimización de recursos.
