Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAccidente de tráficoFrancisco MatínPierce Brosnan y Helen Mirren en MallorcaIrene de GreciaRCD MallorcaSant Sebastià
instagramlinkedin

Grupo Piñero nombra a Mateo Ramón como CEO de Soltour

El cargo estaba vacante desde el pasado septiembre, cuando la compañía anunció la salida de Tomeu Bennasar

Mateo Ramón, nuevo consejero delegado de Soltour.

Mateo Ramón, nuevo consejero delegado de Soltour. / Pîñero

Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

Palma

Grupo Piñero ha anunciado este miércoles el nombramiento de Mateo Ramón como nuevo consejero delegado de Soltour. Ramón, un hombre de la casa, asume así el puesto que estaba vacante desde que el pasado septiembre la compañía anunció que prescindía de Tomeu Bennasar.

El nombramiento se enmarca en el proceso de adaptación que Grupo Piñero está llevando a cabo para ajustar su estructura a las actuales circunstancias del sector turístico, explica en un comunicado, apostando por un profesional que ha desarrollado toda su carrera en la compañía fundada por Pablo Piñero, suma más de 36 años trabajando en ella.

El grupo turístico ha informado en un comunicado de que con este nombramiento avanza en el proceso de transformación iniciado el pasado año en su turoperador, con la apuesta por un modelo de negocio eficiente y adaptado a las actuales condiciones del mercado.

Mateo hasta ahora ha venido desempeñando el cargo de director de Tecnología liderando. Mientras Bennasar tras su salida de Grupo Piñero, donde estuvo dirigiendo Soltour durante cuatro años, fue fichado por Ávoris Corporación Empresarial, del Grupo Barceló, como director general de producto dinámico y online.

En septiembre, señala Grupo Piñero, inició una reconfiguración corporativa liderada por su CEO, Encarna Piñero, quien ahora delega la dirección ejecutiva en Ramón para gestionar esa transición.

Noticias relacionadas y más

Ahora con el liderazgo de Mateo Ramón el turoperador presente en España y Portugal pretende adaptar su modelo operativo situando la digitalización como motor de eficiencia y la optimización de recursos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
  2. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  3. El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
  4. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  5. Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
  6. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  7. Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
  8. De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026

Las inmobiliarias rechazan limitar la compra de viviendas que no sean para vivir en Baleares

Las inmobiliarias rechazan limitar la compra de viviendas que no sean para vivir en Baleares

Grupo Piñero nombra a Mateo Ramón como CEO de Soltour

La IA permite cartografiar las praderas de posidonia de Baleares con una precisión "sin precedentes"

El PSOE pide a Prohens el cese de su mano derecha tras ser imputado por un presunto delito de prevaricación

El PSOE pide a Prohens el cese de su mano derecha tras ser imputado por un presunto delito de prevaricación

Imputan a la mano derecha de Prohens por colocar al chófer de la presidenta

El detenido en Palma por matar a su pareja hace un año tiene antecedentes por violencia de género contra otra mujer

El detenido en Palma por matar a su pareja hace un año tiene antecedentes por violencia de género contra otra mujer

El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos

El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos

Condenan a Air Europa a pagar 1.800 euros a tres pasajeras por el retraso de más de seis horas de un vuelo internacional

Condenan a Air Europa a pagar 1.800 euros a tres pasajeras por el retraso de más de seis horas de un vuelo internacional
Tracking Pixel Contents