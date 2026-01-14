Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida alquileres PalmaAccidente de tráficoFrancisco MatínSant SebastiàCalidad del mar en BalearesIrene de GreciaBeneïdes de Muro
instagramlinkedin

El grupo musical católico CREE ofrece un concierto en el Centro Penitenciario de Palma

La Pastoral Penitenciaria organiza por tercera vez la iniciativa musical dirigida a los internos

El grupo musical católico CREE ofrece un concierto en el Centro Penitenciario de Palma

El grupo musical católico CREE ofrece un concierto en el Centro Penitenciario de Palma / CREE

Redacción Mallorca

Palma

El grupo CREE ofreció el pasado 11 de enero un concierto especial de Navidad y Reyes en el Centro Penitenciario de Palma, dirigido a los internos del centro y organizado en el marco de la Pastoral Penitenciaria de Mallorca.

Esta es la tercera edición de esta actividad, que busca acercar a los internos un mensaje de esperanza, cercanía y fe a través de la música. Durante el concierto, el grupo interpretó canciones con letras centradas en la superación de dificultades y la confianza en Dios.

Según los organizadores, los internos mostraron una participación activa y cercana, generando un clima de recogimiento y emoción. Para los integrantes de CREE, la experiencia también supuso un momento significativo, al poder observar cómo los internos se conectaban con la música y el mensaje transmitido.

Al finalizar el evento, la Pastoral Penitenciaria de Mallorca entregó al grupo una placa conmemorativa en agradecimiento por su participación.

Noticias relacionadas y más

El grupo CREE continuará con su agenda de conciertos el 18 de abril en el Teatre TRUI, manteniendo su tradición de actuaciones con entradas agotadas y consolidando su labor de difusión de los valores cristianos a través de la música.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
  2. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  3. El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
  4. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  5. Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
  6. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  7. Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
  8. De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026

Imputan a la mano derecha de Prohens por colocar al chófer de la presidenta

Imputan a la mano derecha de Prohens por colocar al chófer de la presidenta

Condenan a Air Europa a pagar 1.800 euros a tres pasajeras por el retraso de más de seis horas de un vuelo internacional

Condenan a Air Europa a pagar 1.800 euros a tres pasajeras por el retraso de más de seis horas de un vuelo internacional

El grupo musical católico CREE ofrece un concierto en el Centro Penitenciario de Palma

El grupo musical católico CREE ofrece un concierto en el Centro Penitenciario de Palma

Minuto de silencio en el Consolat en condena del crimen machista de Palma

Minuto de silencio en el Consolat en condena del crimen machista de Palma

El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos

El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos

La renovación de los alquileres disparará en Baleares la brecha en la renta a favor de los caseros

La renovación de los alquileres disparará en Baleares la brecha en la renta a favor de los caseros

Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”

Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”

La Justicia avala negar la ayuda al alquiler a los inquilinos de habitaciones compartidas en Baleares

La Justicia avala negar la ayuda al alquiler a los inquilinos de habitaciones compartidas en Baleares
Tracking Pixel Contents