El grupo musical católico CREE ofrece un concierto en el Centro Penitenciario de Palma
La Pastoral Penitenciaria organiza por tercera vez la iniciativa musical dirigida a los internos
El grupo CREE ofreció el pasado 11 de enero un concierto especial de Navidad y Reyes en el Centro Penitenciario de Palma, dirigido a los internos del centro y organizado en el marco de la Pastoral Penitenciaria de Mallorca.
Esta es la tercera edición de esta actividad, que busca acercar a los internos un mensaje de esperanza, cercanía y fe a través de la música. Durante el concierto, el grupo interpretó canciones con letras centradas en la superación de dificultades y la confianza en Dios.
Según los organizadores, los internos mostraron una participación activa y cercana, generando un clima de recogimiento y emoción. Para los integrantes de CREE, la experiencia también supuso un momento significativo, al poder observar cómo los internos se conectaban con la música y el mensaje transmitido.
Al finalizar el evento, la Pastoral Penitenciaria de Mallorca entregó al grupo una placa conmemorativa en agradecimiento por su participación.
El grupo CREE continuará con su agenda de conciertos el 18 de abril en el Teatre TRUI, manteniendo su tradición de actuaciones con entradas agotadas y consolidando su labor de difusión de los valores cristianos a través de la música.
