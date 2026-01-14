Graves quemaduras en un vuelo a Mallorca: Ryanair indemniza a una turista con 5.000 euros

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha indemnizado con cerca de 5.000 euros a una turista que sufrió graves quemaduras durante un vuelo con destino a Mallorca. Según informa el diario británico Daily Mail, la afectada, Denise Elliott, volaba desde Bournemouth acompañada de varios amigos.

Durante el trayecto, la pasajera pidió un café. El auxiliar de vuelo responsable le explicó que no quedaban tapas para los vasos. Elliott dejó el vaso sobre la mesita abatible del asiento. De repente, la mesa se plegó y el café hirviendo se derramó sobre sus muslos. Como consecuencia, sufrió quemaduras que tardaron ocho meses en curarse por completo.

“Las mesitas inestables de los aviones de Ryanair no son aptas para el uso que se les da”, denuncia la turista.

“Sin formación en primeros auxilios”

Elliott insiste en que no volcó el vaso: “Si lo hubiera tirado yo, no habría caído sobre mi regazo, sino hacia un lado”. También critica duramente la reacción de la tripulación, que no se hizo cargo de la situación.

Como enfermera titulada, sabía que necesitaba una compresa fría, pero no estaba disponible a bordo. En su lugar, los auxiliares de vuelo le ofrecieron papel de cocina seco.

“Me quedé sin palabras. Pensé que la tripulación tendría formación en primeros auxilios, pero evidentemente no era así”, afirma.

Finalmente, alguien consiguió un gel para quemaduras. Cuando Elliott pidió conservar el tubo para aplicarse el producto una segunda vez, se lo negaron: “Me dijeron que no era posible, que el tubo debía volver al botiquín de primeros auxilios.”

“No se preocuparon por mí”

Tras el incidente, Elliott denunció a la aerolínea. En un primer momento, Ryanair negó cualquier responsabilidad. Sin embargo, poco antes de la vista oral, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial.

La afectada subraya que no presentó la demanda por el dinero. “Pero no se preocuparon por mí en absoluto”, lamenta.

Su abogada, Tracy Stansfield, explicó al Daily Mail que siempre resulta complicado enfrentarse judicialmente a una gran compañía como Ryanair. Por eso, considera especialmente positivo que el caso haya tenido un desenlace favorable para su clienta. Además, recuerda que no se trata de un caso aislado.

“En los últimos años hemos detectado numerosos casos de turistas que sufren quemaduras en vuelos. A menudo, el problema radica en las mesitas abatibles inestables. Por el bien de los pasajeros, Ryanair y otras aerolíneas deberían actuar con urgencia”, concluye la letrada.