El Govern dice estar tranquilo y recalca que podía designar directamente al chófer de la presidenta Marga Prohens después de conocerse que Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la Presidencia, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa.

De esta forma el Govern defiende que "se trata de un nombramiento por libre designación siguiendo el procedimiento establecido, tal y como ya informó el portavoz del Govern el pasado diciembre en rueda de prensa al tener conocimiento de la querella". Asimsimo, el Ejecutivo balear recalca que "ya ha dado traslado también de toda la documentación del expediente requerida por la administración de justicia, con el fin de aclarar cualquier duda".

"Tranquilidad"

Pese a que la titular de un juzgado de instrucción de Palma ha citado a Jurado para que declare como investigado el próximo día 24 de marzo, desde el Govern lanza un mensaje de tranquilidad insistiendo en que "todo el procedimiento se ajusta al procedimiento establecido". Asimismo, también confirman que el jefe de gabinete de la presidenta "comparecerá para colaborar y aclarar cualquier duda".

Investigado

Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la Presidencia del Govern y una de las personas más cercanas a Marga Prohens , ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa . La titular de un juzgado de instrucción de Palma le cita para que declare como investigado el próximo día 24 de marzo. Deberá explicar a la jueza si es cierto que, desde su cargo político, maniobró para premiar a un familiar suyo, colocándolo como chófer particular de la presidenta del Govern, apartando al conductor que durante más de 20 años había conducido el vehículo oficial de la primera autoridad de Baleares.

La denuncia que ha motivado esta imputación fue presentada por el antiguo chófer, que acusa a Alejandro Jurado de haber maniobrado para apartarle de este trabajo y colocar a un familiar suyo, quien también ha sido imputado por el juez y tendrá que declarar el mismo día que el jefe de gabinete.

Plan "ilegal, injusto y arbitrario"

Este conductor que ha presentado la denuncia sostiene que fue víctima de un plan “ilegal, injusto y arbitrario” para apartarle de este destino, sin tener en cuenta su amplia experiencia, como demuestra que fue el chófer oficial de los presidentes Bauzá y Armengol. En cambio, el Govern nombró al familiar de jurado, que apenas tenía experiencia demostrada como conductor. Este chófer, además, fue el responsable de un accidente , que tuvo lugar a la salida del aeropuerto, cuando iba él solo en el coche oficial. A raíz del accidente, en el que no se vio implicado ningún otro vehículo, el coche oficial quedó completamente destrozado y tuvo que ser sustituido. El conductor tuvo el percance minutos después de trasladar a la presidenta Prohens al aeropuerto.

El juzgado lleva meses investigando esta querella y no ha adoptado la decisión de imputar a la mano derecha de Marga Prohens hasta que no ha recibido una serie de documentos que solicitó al Govern. Reclamó el expediente completo sobre el proceso de selección del nuevo chófer, un destino oficial al que se presentaron unos 200 aspirantes, aunque casualmente el profesional elegido fue el familiar del jefe de Gabinete del Govern. La jueza se dirigió a la conselleria de Presidencia para que entregara el expediente completo de la oferta pública para designar este empleo.