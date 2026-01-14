El detenido en Palma por matar a su pareja hace un año tiene antecedentes por violencia de género contra otra mujer
Una lesión minúscula en el cuello de la víctima, compatible con una asfixia, llevó a los forenses a determinar que sufrió una muerte violenta
El hombre español de 42 años que fue detenido el lunes por la Policía Nacional en Palma por matar a su pareja, de 27 años, en febrero del año pasado tiene antecedentes por violencia de género contra otra mujer. El caso, que inicialmente se trató como una sobredosis, pasó a ser considerado un posible homicidio cuando los forenses detectaran una lesión en un hueso diminuto del cuello, que se considera compatible con una muerte por asfixia. El arrestado será puesto mañana por la mañana a disposición judicial.
La víctima, una mujer española de 27 años, falleció el 3 de febrero del año pasado en su domicilio en la barriada palmesana de La Soledat. En un principio el caso se consideró una muerte por intoxicación por drogas. Sin embargo, una serie de análisis minuciosos de los forenses permitieron descubrir que la fallecida presentaba una lesión en un pequeño hueso de la zona del cuello, que les llevó a determinar que el fallecimiento podría haber sido consecuencia de una agresión. Estas lesiones serían compatibles con una muerte por asfixia.
Los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía profundizaron en la investigación, lo que les llevó a centrar sus sospechas en el compañero sentimental de la víctima, un ciudadano español de 42 años. Este hombre no tenía ninguna denuncia anterior por malos tratos de la fallecida, pero sí un antecedente por violencia de género de una pareja anterior, así como otras detenciones por tráfico de drogas.
Las gestiones policiales condujeron a la detención el pasado lunes del sospechoso. La Policía tiene previsto ponerle a disposición judicial mañana por la mañana.
