Baleares se abre a negociar el sistema de financiación pero critica a Montero: "Nos dejan las migajas"

El Govern se muestra dispuesto a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, pero rechaza frontalmente la forma en que el Gobierno ha iniciado el proceso. El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, advierte en Madrid de que el nuevo modelo "no se puede negociar pensando solo en una comunidad autónoma y dejando las migajas a las demás", y responsabiliza directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber arrancado la negociación "muy mal".

Tras participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Costa explica que Baleares acudía al encuentro con escepticismo, aunque reconoce que la presentación formal de una propuesta por parte del Ministerio abre, por primera vez, un marco real de negociación. "No sabíamos si la propuesta estaba cerrada o si era negociable. Hoy queda claro que es una primera propuesta, unas bases, y que se puede negociar. Y si se abre la negociación, Baleares estará en ella", afirma.

No obstante, el vicepresidente subraya que ese paso adelante queda empañado por la manera en que el Ejecutivo central ha gestionado el inicio del proceso. A su juicio, no es aceptable que una reforma que afecta a todas las comunidades autónomas se haya empezado a perfilar mediante acuerdos bilaterales con una sola fuerza política.

Críticas a la negociación bilateral con ERC

Costa recuerda que la propuesta del Ministerio de Hacienda llega después de varias reuniones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y critica que el resto de comunidades desconocieran el contenido del nuevo modelo hasta el mismo día de su presentación.

"El señor Junqueras no gobierna ninguna comunidad autónoma y no tiene ninguna potestad para negociar nada en nombre de los ciudadanos de Baleares", recalca Costa, quien insiste en que el sistema de financiación debe negociarse de forma multilateral y en el marco institucional del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Estamos dispuestos a negociar, pero hay que hacerlo atendiendo a los intereses de todos, también los de Baleares, y no solo los de Cataluña y mucho menos los del señor Junqueras", añade.

Baleares negociará, pero exige datos

Pese a las críticas, el Govern confirma que entrará en la negociación del nuevo sistema de financiación. Costa defiende que el proceso debe desarrollarse a través de grupos de trabajo técnicos y con acceso completo a la información necesaria para evaluar el impacto real del modelo.

"No se puede negociar nada si no tenemos todas las datos sobre la mesa", advierte, recordando que esta reclamación es compartida por varias comunidades autónomas. Para el Ejecutivo balear, la transparencia y el rigor técnico son condiciones imprescindibles para avanzar en la reforma.

Autonomía tributaria como línea roja

El vicepresidente se muestra especialmente contundente al fijar las líneas rojas del Govern en la negociación. La principal es la defensa de la autonomía tributaria. "No aceptaremos ningún sistema que recorte la autonomía fiscal de las comunidades autónomas ni que nos obligue a subir impuestos", afirma.

En este punto, Costa se refiere de manera expresa al impuesto sobre sucesiones y donaciones. "Los ciudadanos de Baleares votaron eliminar este impuesto y no aceptaremos de ninguna manera que se nos obligue a recuperarlo. Para Baleares es historia y queremos que siga siéndolo", señala, en referencia a la intención del Ejecutivo central de establecer mínimos comunes de tributación en toda España.

Según explica, la ministra de Hacienda ha trasladado que este aspecto es negociable, lo que permite al Govern plantear sus exigencias en este ámbito.

Reivindicaciones de Baleares fuera del modelo

Costa lamenta que la propuesta inicial del Ministerio no recoja ninguna de las reivindicaciones específicas de Baleares, como el impacto de la población flotante, el fuerte crecimiento demográfico del archipiélago o los sobrecostes derivados de la insularidad.

En este último punto, critica la reducción del peso de la insularidad en el reparto de recursos. "La ponderación de la insularidad estaba en el 0,6, que ya era poco, y ahora baja al 0,5. No parece que eso beneficie a Baleares", señala.

Más recursos, pero insuficientes

Desde el Govern reconocen que el nuevo sistema podría suponer un aumento de unos 400 millones de euros para Baleares, pero consideran que la cifra es insuficiente. "Si se hubieran tenido en cuenta nuestras reclamaciones, estaríamos hablando de cientos de millones más, y no estamos dispuestos a renunciar a ellos", afirma Costa.

El vicepresidente insiste en que el debate no debe centrarse solo en las cifras, sino en el diseño de un sistema que responda a las necesidades reales del archipiélago. "Más allá del dinero, lo que importa es negociar un sistema de financiación justo para Baleares", concluye.