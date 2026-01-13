Las ventas del turismo suben un 7% y se espera crecer este año un 6,6%

Las ventas del sector turístico de Baleares crecieron un 7,4% durante 2025 y los empresarios esperan seguir incrementándolas un 6,6% más a lo largo de este 2026, según la valoración empresarial turística realizada por Exceltur. Por lo que respecta al año recién acabado, el archipiélago es, por detrás de Murcia y el País Vasco, la comunidad autónoma en la el sector registró una mayor alza. En concreto, las ventas subieron un 7,4% y los ingresos por habitación, un 9,4%. De cara a este 2026, los empresarios turísticos de Baleares confían en seguir mejorando sus ventas y resultados respecto al año pasado y sus previsiones se sitúan a la cabeza junto a los de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

La expectativa es que el crecimiento de las ventas respecto a 2025 sea del 6,6%. Del informe de Exceltur también se desprende que las islas, junto a la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, captan siete de cada diez nuevas pernoctaciones hoteleras de extranjeros registradas hasta el pasado mes de noviembre. En total, suman 506.650 nuevas estancias en un contexto en el que las pernotaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas duplican el avance del conjunto hotelero y que la demanda extranjera muestra un mayor dinamismo en destinos en los que los procesos de reposicionamiento de la oferta turística han sido más intensos.

La patronal turística destaca también la reducción de la presión turística en el conjunto de España en 2025, cuando el número medio de turistas extranjeros y españoles al día bajó en casi 20.000 personas si se compara con el año anterior. Eso favoreció una «relajación» del clima de rechazo social al turismo, mientras siguió creciendo el volumen de residentes, que se convirtió en el «principal factor explicativo del aumento de la presión humana» en los principales destinos. Ese, siempre de acuerdo con el informe, es el caso de Baleares, donde el aumento de la población residente explicó el 80,7% del aumento de la presión humana. Entre las prioridades de la patronal de cara a 2026, en clave balear, destaca la necesidad de revisar las «crecientes iniciativas de nuevas o mayor cargas fiscales a las actividades turísticas». Exceltur, en esa línea, llama la atención acerca de los «posibles aumentos» planteados en Baleares, que cuenta con la figura del impuesto de turismo sostenible (ITS). Cabe recordar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, barajó en 2024 la posibilidad de incrementar el tributo y llegó a proponer introducirlo en el decreto de contención turística.

La medida finalmente decayó del texto por exigencias de Vox, cuyos votos necesitaban para su aprobación. El Ejecutivo autonómico, no obstante, no ha dejado de lado esta posibilidad y en el tramo final de 2025 acordó con el PSIB volver a debatir esta posibilidad, aunque deberá hacerse en la mesa del Pacto por la Sostenibilidad. La propuesta de la administración, en líneas generales, pasaba por acometer pequeños incrementos del ITS en los meses de temporada alta y eliminarlo en aquellos de menos actividad turística.