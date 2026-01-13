Las urgencias de Son Espases siguen colapsadas: hay pacientes que llevan seis días esperando una cama para ser ingresados

La presión asistencial en las urgencias de los hospitales públicos de Baleares ha empezado a remitir tras los días más duros de la epidemia de gripe y otros virus respiratorios, aunque la situación sigue siendo especialmente complicada en Son Espases, el hospital de referencia del archipiélago. Según datos del Ib-Salut, el centro tenía todavía esta mañana 55 pacientes esperando una cama para ser ingresados, una cifra inferior a la de principios de semana, cuando se llegó a alcanzar los 80, pero todavía muy por encima de lo habitual. Hay pacientes que llevan esperando una cama hasta seis días.

Desde el Ib-Salut reconocen que Son Espases ha sido "el hospital que ha estado más comprometido estos días", si bien aseguran que la tendencia es a la baja. La apertura de 34 camas en el Hospital Verge de la Salut, activadas el lunes junto a la contratación de medio centenar de profesionales, está permitiendo "drenar progresivamente" a los pacientes que permanecían bloqueados en urgencias a la espera de una cama. Salud confía en que, a lo largo de los próximos días, el número de pacientes pendientes de ingreso siga reduciéndose.

En el resto de hospitales de Mallorca la situación se ha normalizado. Fuentes del Ib-Salut aseguran que esta semana los centros ya no registran una presión asistencial por encima de los ratios habituales, después del colapso generalizado que se vivió a finales de la semana pasada.

En cuanto a los tiempos de espera, desde el Ib-Salut explican que varían en función del nivel de urgencia asignado en el triaje. Las urgencias graves o no demorables se atienden directamente, mientras que los casos menos urgentes acumulan más espera. En Son Espases, la media de espera ayer se situó en 3 horas y 50 minutos para los pacientes pendientes de valoración en urgencias, una cifra muy elevada, y aún así es inferior a la que se ha llegado a registrar en los momentos más críticos.

Satse denuncia "un auténtico caos"

Con todo, desde el sindicato de enfermería Satse dibujan un escenario todavía muy tenso en el hospital de referencia. Aseguran que hay pacientes que llevan desde el 8 de enero pendientes de ingreso, pese a que algunas zonas que se habilitaron de forma provisional para descongestionar ya se están empezado a cerrar a medida que mejora la situación.

Satse califica el pasado fin de semana como "uno de los peores desde la pandemia" y considera que el plan de contingencia se activó tarde. "Ha sido un auténtico caos", denuncian, con pacientes en sillones por los pasillos, falta de camillas disponibles y problemas con el transporte sanitario. El sindicato señala que varias ambulancias de transporte no urgente carecen de rampa hidráulica, lo que ha dificultado el traslado de pacientes con movilidad reducida y ha retrasado algunas altas hospitalarias.

Así, pese a la mejora progresiva después de los días más duros de la epidemia, Son Espases continúa siendo el principal punto de tensión, en una semana en la que la presión asistencial ha dado un respiro en el resto de hospitales, pero aún está lejos de resolverse del todo en el centro de referencia.