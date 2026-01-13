Estos son los comercios y supermercados que abrirán en Mallorca este domingo
Este domingo 18 de enero de 2026 será el primer festivo de apertura comercial en plena campaña de rebajas en Baleares, que arrancaron en Mallorca oficialmente el el 7 de enero, aunque muchas cadenas adelantaron descuentos online.
El Govern ha incluido este domingo a entre los 10 días autorizados para la apertura en 2026. Centros comerciales, grandes superficies, cadenas de moda y algunos supermercados han confirmado ya sus horarios para el 18 de enero.
Centros comerciales abiertos este domingo
Algunos centros comerciales de Mallorca ya han anunciado sus horarios para ese domingo:
- El Corte Inglés (Jaume III y Alexandre Rosselló): abierto de 09:00 a 21:30.
- FAN Mallorca Shopping (Palma): estará abierto de 10:00–22:00; (Consulta el horario detallado por áreas aquí )
- Área Central (Marratxí): en su listado de festivos de apertura aparece el domingo 4 de enero de 2026. Área Central
- C.C. Alcampo Mallorca (Marratxí): informa de horario comercial 10:00–22:00 y el hipermercado de 9:00–22:00. ccalcampomallorca.es
- Mallorca Fashion Outlet (Marratxí): publica horario de domingo 10:00–22:00 dentro de su información de apertura.
- Ikea Mallorca: estará abierto de 09:30- 21:30 horas
¿Y los supermercados? Depende de cada cadena... y de cada tienda
Aunque se permite abrir, no todos los supermercados lo hacen, y muchos ajustan horarios según la ubicación. Lo más fiable es consultar directamente en los buscadores oficiales de cada cadena:
- Carrefour: de 10:00 horas a 22:00 horas
- Eroski: Consulta los horarios de las tiendas abiertas aquí
- Aldi: Consulta la lista de tiendas abiertas aquí
- Alcampo: de 9:00 horas a 22:00 horas
- Mercadona: Se mantiene fiel a su política de dar descanso a sus trabajadores en días festivos.
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
- La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
- Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
- Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
- El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación