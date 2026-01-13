Estos son los comercios y supermercados que abrirán en Mallorca este domingo

Este domingo 18 de enero de 2026 será el primer festivo de apertura comercial en plena campaña de rebajas en Baleares, que arrancaron en Mallorca oficialmente el el 7 de enero, aunque muchas cadenas adelantaron descuentos online.

El Govern ha incluido este domingo a entre los 10 días autorizados para la apertura en 2026. Centros comerciales, grandes superficies, cadenas de moda y algunos supermercados han confirmado ya sus horarios para el 18 de enero.

Centros comerciales abiertos este domingo

Algunos centros comerciales de Mallorca ya han anunciado sus horarios para ese domingo:

El Corte Inglés (Jaume III y Alexandre Rosselló): abierto de 09:00 a 21:30.

abierto de 09:00 a 21:30. FAN Mallorca Shopping (Palma) : estará abierto de 10:00–22:00; (Consulta el horario detallado por áreas aquí )

: estará abierto de 10:00–22:00; (Consulta el horario detallado por áreas ) Área Central (Marratxí) : en su listado de festivos de apertura aparece el domingo 4 de enero de 2026 . Área Central

: en su listado de aparece el . C.C. Alcampo Mallorca (Marratxí) : informa de horario comercial 10:00–22:00 y el hipermercado de 9:00–22:00 . ccalcampomallorca.es

: informa de horario . Mallorca Fashion Outlet (Marratxí) : publica horario de domingo 10:00–22:00 dentro de su información de apertura.

: publica horario de dentro de su información de apertura. Ikea Mallorca: estará abierto de 09:30- 21:30 horas

¿Y los supermercados? Depende de cada cadena... y de cada tienda

Aunque se permite abrir, no todos los supermercados lo hacen, y muchos ajustan horarios según la ubicación. Lo más fiable es consultar directamente en los buscadores oficiales de cada cadena: