Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subidas alquiler MallorcaCrisis en el MallorcaPierce Brosnan en MallorcaCese jefa prevención de Riesgos LaboralesSant Antoni
instagramlinkedin

Estos son los comercios y supermercados que abrirán en Mallorca este domingo

Una tienda anuncia rebajas al 50%

Una tienda anuncia rebajas al 50% / LUIS TEJIDO / EFE

Duna Márquez

Este domingo 18 de enero de 2026 será el primer festivo de apertura comercial en plena campaña de rebajas en Baleares, que arrancaron en Mallorca oficialmente el el 7 de enero, aunque muchas cadenas adelantaron descuentos online.

El Govern ha incluido este domingo a entre los 10 días autorizados para la apertura en 2026. Centros comerciales, grandes superficies, cadenas de moda y algunos supermercados han confirmado ya sus horarios para el 18 de enero.

Centros comerciales abiertos este domingo

Algunos centros comerciales de Mallorca ya han anunciado sus horarios para ese domingo:

  • El Corte Inglés (Jaume III y Alexandre Rosselló): abierto de 09:00 a 21:30.
  • FAN Mallorca Shopping (Palma): estará abierto de 10:00–22:00; (Consulta el horario detallado por áreas aquí )
  • Área Central (Marratxí): en su listado de festivos de apertura aparece el domingo 4 de enero de 2026Área Central
  • C.C. Alcampo Mallorca (Marratxí): informa de horario comercial 10:00–22:00 y el hipermercado de 9:00–22:00ccalcampomallorca.es
  • Mallorca Fashion Outlet (Marratxí): publica horario de domingo 10:00–22:00 dentro de su información de apertura.
  • Ikea Mallorca: estará abierto de 09:30- 21:30 horas

¿Y los supermercados? Depende de cada cadena... y de cada tienda

Aunque se permite abrir, no todos los supermercados lo hacen, y muchos ajustan horarios según la ubicación. Lo más fiable es consultar directamente en los buscadores oficiales de cada cadena:

  • Carrefour: de 10:00 horas a 22:00 horas
  • Eroski: Consulta los horarios de las tiendas abiertas aquí
  • Aldi: Consulta la lista de tiendas abiertas aquí
  • Alcampo: de 9:00 horas a 22:00 horas
  • Mercadona: Se mantiene fiel a su política de dar descanso a sus trabajadores en días festivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
  2. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  3. La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
  4. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  5. Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
  6. Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
  7. Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
  8. El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación

Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca

Estos son los comercios y supermercados que abrirán en Mallorca este domingo

Estos son los comercios y supermercados que abrirán en Mallorca este domingo

El detenido por el homicidio de su pareja hace un año en Palma niega los hechos

El detenido por el homicidio de su pareja hace un año en Palma niega los hechos

Detenido por matar a su pareja en Palma hace un año y simular una sobredosis

Detenido por matar a su pareja en Palma hace un año y simular una sobredosis

La izquierda pide medidas de protección al PP para evitar nuevos ataques contra el busto de Aurora Picornell

La izquierda pide medidas de protección al PP para evitar nuevos ataques contra el busto de Aurora Picornell

El aeropuerto de Palma aumentó sus pasajeros un 1,5 % en 2025, hasta 33,8 millones

El aeropuerto de Palma aumentó sus pasajeros un 1,5 % en 2025, hasta 33,8 millones

De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026

De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026

Abren el plazo para alegar el nuevo plan del Govern que regirá el Parque Nacional de Cabrera

Tracking Pixel Contents