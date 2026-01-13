La renta de los caseros en Baleares es un 64 % superior a la de los inquilinos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado este martes que la renta media de los caseros en España es un 82 % superior a la de los inquilinos, una desigualdad que en Baleares es del 64 %, donde la renta media de los inquilinos es de 36.952 euros frente a los 60.719 euros de los caseros.

En declaraciones a los medios antes de reunirse con las federaciones vecinales para analizar las medidas planteadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Bustinduy ha insistido en que la actitud de Sumar es completamente constructiva y que "ojalá" sean capaces de convencer al PSOE de que no se necesitan "premios fiscales" opcionales.

Además, el ministro ha asegurado que hay margen para negociar con el PSOE sobre las medidas anunciadas este lunes en materia de vivienda.

De acuerdo con el Ministerio, la brecha entre los caseros y los inquilinos es actualmente en el país de 23.638 euros, al tener los arrendadores una renta mediana de 52.449 euros, por los 28.810 euros que tienen los inquilinos.

Además, la renta de los caseros es ya el doble que la de los inquilinos en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias.

De renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de estos caseros hasta los 54.665 euros.

Renovar contratos a precio de mercado

La brecha en favor de los arrendadores se acentuaría aún más en caso de renovarse a precios de mercado los contratos, tal como se prevé en autonomías como Baleares, con 5.667 euros, hasta los 66.385 euros, lo que elevaría la ratio de desigualdad un 80 %.

Bustinduy cree que hay margen para negociar y que es necesaria una gran conversación coral entre todos los actores para lograr medidas eficaces.

En este sentido, considera que, en vez de bonificar a los caseros que no suban las rentas a sus inquilinos, es más eficaz y justo aplicar una prórroga automática de los alquileres.

Por ello, ve imprescindible una intervención del mercado de la vivienda y no que se destinen recursos públicos para premiar a los propietarios de viviendas, que tienen prácticamente el doble de renta que los inquilinos.

Según Bustinduy, Sumar no va a compartir en ningún caso la medida fiscal anunciada por Sánchez en los términos en los que se ha planteado.

Como alternativa, recuerda la propuesta de Sumar de prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este año para que los inquilinos no se enfrenten a subidas del 30 % o el 40 %.

Además, defiende un gran acuerdo en materia de vivienda, no solo entre los socios del gobierno y las fuerzas parlamentarias, sino también con los movimientos y organizaciones sociales.

Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinales de Madrid (FRAVM), su presidente, Jorge Nacarino, tampoco comparte la bonificación fiscal a los caseros y entiende que estos incentivos fiscales se tienen que hacer de otra forma y que se deben prorrogar de manera inminente los alquileres que vencen este año.

Nacarino ha hecho un llamamiento a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para que negocie y no aplique políticas fallidas.