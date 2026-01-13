MÉS reclama al Consell de Mallorca activar la limitación a la entrada de coches y rebajar el techo de plazas turísticas

MÉS per Mallorca ha criticado que el Consell de Mallorca tenga "encalladas" medidas como la limitación a la entrada de coches en la isla o la rebaja del techo de plazas turísticas, por lo que pide activarlas ante el inicio de otra temporada de "récord". De este modo, han reprochado que la institución insular "todavía no haya activado ninguna de las dos medidas estrella" que había anunciado para "frenar la masificación".

En una nota de prensa, la formación ecosoberanista ha apuntado que, mientras tanto, el sector ya se prepara para un nuevo verano de "cifras récord, con más vuelos, más visitantes y más presión sobre carreteras, vivienda y servicios públicos".

Así, han recalcado que, desde el inicio de la legislatura, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reiterado que el gobierno insular impulsaría una política de "contención" del crecimiento turístico.

Entre los compromisos más repetidos estaba la reducción del techo de plazas y el establecimiento de un sistema de regulación de vehículos de entrada en Mallorca, especialmente pensado para los coches de alquiler y los turistas que llegan por vía marítima.

"A estas alturas, ninguna de estas iniciativas se ha traducido en una normativa vigente, ni en un cambio perceptible sobre el terreno", han manifestado.

"La consecuencia es que la isla se encamina hacia el tercer verano consecutivo bajo un gobierno de PP y Vox sin haber puesto freno a ninguno de los factores que alimentan la saturación", han afirmado.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha indicado que es "inaceptable" que se esté a las puertas de una nueva temporada alta y "no se haya hecho nada más allá de anunciar titulares". "Anuncios vacíos no frenan coches, no reducen plazas y no mejoran la vida de la gente", ha alegado.

Perelló alerta que, si no hay un giro inmediato, Mallorca volverá a repetir "los escenarios ya conocidos. Entre ellos ha citado los "atascos diarios" en las principales vías, playas y espacios naturales "al límite", "presión creciente" sobre la vivienda y servicios públicos "desbordados".

"No se habla de números abstractos, se habla de la calidad de vida de los residentes, del territorio y del futuro de la isla", ha subrayado.

La portavoz de MÁS también ha señalado directamente al gobierno insular por "haber dejado pasar el tiempo", puesto que ha recriminado a PP y Vox que "hayan tenido toda la legislatura para actuar".

"Este verano se volverá a vivir una Mallorca colapsada y ellos serán los responsables directos por no haber hecho nada cuando todavía estaban a tiempo", ha alertado.

MÉS ha pedido al Consell que active de manera urgente una regulación efectiva de la entrada de vehículos y que la reducción del techo de plazas turísticas deje de ser "una declaración de intenciones y pase a tener impacto real sobre el mercado".

"Sin estas decisiones, la isla afrontará otra temporada de récords turísticos con las mismas o peores consecuencias de siempre", han sostenido.