El juzgado de violencia de género de Palma ya está de guardia por las tardes

Los juzgados de violencia de género de Palma cuentan desde ayer con un servicio de guardia por las tardes. Hasta la semana pasada, estos juzgados especializados en violencia machista solo estaban de guardia por las mañanas de lunes a viernes, de nueve de la mañana a dos del mediodía. A partir de ayer, gracias a la entrada en funcionamiento de un nuevo órgano judicial, el cuarto juzgado de violencia sobre la mujer de la ciudad, ya pueden rotarse y estar de guardia durante todo el día, incluidos los fines de semana.

Ayer se estrenó en funciones de guardia por la tarde la plaza número 3, de la sección de violencia sobre la mujer, del Tribunal de Instancia de Palma. Estará de guardia tres días seguidos y luego será el turno de la plaza número 4. Pasados tres días, será la plaza número 1 y luego la plaza número 2.

Así, cuatro magistrados especializados en violencia machista se irán rotando cada tres días para resolver los nuevos casos que lleguen, acordar órdenes de protección, medidas cautelares y la situación procesal de los detenidos.

En un principio, las guardias en violencia de género serán desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde de lunes a domingo, lo que permitirá tomar declaración a los arrestados que sean puestos a disposición judicial tanto por la mañana como por la tarde.

Este cambio supondrá descongestionar por las tardes y durante el fin de semana al juzgado de guardia de Palma general, que hasta ahora asumía todo tipo de detenidos y casos, incluidos los que son competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Al mismo tiempo, se ganará en agilidad en los juzgados de violencia machista, ya que se conocerán los asuntos desde el inicio.

En la planta baja

De momento, el servicio de guardia de la sección de violencia sobre la mujer se ubica en la planta baja del edificio de Vía Alemania, en Palma. Sin embargo, en un futuro, cuando se realicen unas obras, está previsto que estas dependencias estén en la planta sótano de la sede judicial, muy cerca de donde se encuentra el juzgado de guardia general.

Ayer el estreno coincidió con varias incidencias con los equipos informáticos. Hay problemas con los ordenadores debido a la reciente mudanza por la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia. Los funcionarios utilizaron las computadoras del antiguo juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Palma.

Este cambio en las guardias también implica incrementar el número de fiscales dedicado a esta materia. En 2025 eran cinco los representantes del ministerio público especializados en violencia de género. Con el nuevo sistema, está previsto ganar otro fiscal, con lo que serán seis personas de la fiscalía de Baleares las que se encarguen de estos asuntos.

El pasado octubre aumentaron las competencias en los juzgados de violencia de género, como establece la nueva Ley de Eficiencia, lo que provocó las quejas de los magistrados especializados en la materia, que denuncian que es inasumible el alud de casos ante las carencias que padecen.