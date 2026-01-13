Juicio a una mujer por dos estafas con el alquiler de un piso inexistente en Palma

La Audiencia Provincial juzgará a una mujer de 60 años por dos estafas con el alquiler de un piso inexistente en Palma. La fiscalía reclama para ella, que es reincidente al contar con dos condenas anteriores por fraude, una pena de cinco años y tres meses de prisión. La encausada presuntamente fingió ser la propietaria de una vivienda ubicada en la calle 31 de diciembre, cerca de las Avenidas, y puso un anuncio en el portal Wallapop. Mediante esta artimaña, supuestamente engañó a dos familias en enero de 2025 y consiguió hacerse con 2.400 euros.

La vista previa contra la sospechosa debía celebrarse ayer por la mañana en la Sección Segunda. La supuesta estafadora no compareció ante el tribunal al alegar que estaba enferma. Por ello, el juicio se suspendió.

Según el ministerio público, la acusada actuó “con ánimo de obtener un beneficio económico”. En 2021 ya fue sentenciada por delito de estafa y en enero de 2022 fue condenada por el mismo hecho delictivo, pero en esta ocasión se le suspendió la pena durante tres años. A principios de 2025, presuntamente simuló ser la dueña de un céntrico piso en Palma y anunció que lo alquilaba por Internet. Varios perjudicados leyeron el anuncio en Wallapop y contactaron con ella.

El pasado 10 de enero de 2025, una viuda, con escasos recursos económicos y un hijo pequeño, que necesitaba un domicilio como vivienda habitual en Palma, se puso en contacto con la encausada, quien la citó al día siguiente en la papelería donde trabajaba. El 11 de enero, la afectada le entregó 800 euros en concepto de reserva del piso, según la fiscalía. La supuesta estafadora le dio un recibo del pago y una tarjeta con su teléfono móvil.

Dos días después, el 13 de enero, ambas volvieron a verse en el comercio, tal como habían quedado, y de nuevo la perjudicada le abonó otros 800 euros por el alquiler del inmueble. A cambio, la sospechosa le entregó un recibo y un borrador del contrato de alquiler del piso.

En venta

Al día siguiente, el 14 de enero, la falsa dueña de la vivienda contactó con la víctima y le ofreció la venta del inexistente piso. Según la acusación pública, le dijo que solo tendría que pagar 5.000 euros de entrada, que le daría todo tipo de facilidades y le envió fotos del inmueble.

La perjudicada trató infructuosamente de conseguir el dinero y le aseguró que estaba muy presionada: “Sabes que tengo un hijo, soy viuda, que hasta presté para poderte dar los 1.600 euros. Ahora no cuento con nada. Estoy al borde de la locura, tengo también mi madre enferma en Colombia y no tengo ni para sus medicamentos. Ya te imaginarás como estoy. Por favor ponte la mano en el corazón”. Pese a ello, la acusada persistía en el engaño de la venta del piso.

Al final, la víctima comprobó que las fotos recibidas eran de un piso en alquiler en Córdoba y descubrió el fraude.

Otra familia que vio el anuncio contactó con la acusada y el 11 de enero de 2025 le pagaron 800 euros como fianza de un mes, con la promesa de entrar en el piso el 20 de febrero. En seguida sospecharon del engaño al constatar que el anuncio no se había retirado y que las fotos no eran las de la finca real. Además, una amiga ese mismo día iba a reservar el inmueble. La sospechosa les devolvió 300 euros, pero luego firmaron un nuevo precontrato y le abonaron los 300 euros. Los perjudicados luego comprobaron la estafa al ir a la casa y al consultar los datos en el Registro de la propiedad, según el fiscal.