La izquierda pide medidas de protección al PP para evitar nuevos ataques contra el busto de Aurora Picornell

La izquierda exige a los equipos de gobierno de PP y Vox del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma medidas urgentes de protección y conservación para el busto de Aurora Picornell instalado en Es Molinar en 2019. Desde entonces, la escultura del rostro de 'La pasionaria mallorquina' ha sido reiteradamente vandalizado sin que, según han denunciado PSIB, Més per Mallorca y Podemos, se haya procedido con la identificación de las personas responsables de estos ataques. El más reciente ocurrió el pasado mes de noviembre, cuando el busto apareció desfigurado a causa de golpes efectuados con un objeto contundente y con varias pintadas nazis a su alrededor. En otros ataques se ha llegado a usar ácido contra la escultura.

La oposición ha remitido este martes sendas cartas al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y al presidente insular, Llorenç Galmés, en las que instan a los líderes políticos a intensificar las medidas de protección y prevención de la escultura con tal de proteger el patrimonio de la ciudad y mantener el respeto a una de las víctimas más ilustres del franquismo. Recuerdan, además, que la asociación Memòria de Mallorca ha denunciado el "grave estado de deterioro" de la figura metálica del rostro de Aurora Picornell y ha registrado un escrito en el Consell de Mallorca exigiendo una reparación inmediata y la reposición íntegra del conjunto memorial, aportando fotografías comparativas.

Según han explicado portavoces de las diferentes formaciones políticas, el Consell de Mallorca es la institución que podría otorgar al conjunto escultórico un grado mayor de protección que serviría para, entre otros cometidos, disuadir a los vándalos y agilizar sus procesos de restauración. Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma es quien tiene competencias directas en la vigilancia de la zona y en las actuaciones más inmediatas que pueden llevarse a cabo sobre el busto, tal y como hizo EMAYA el día después del ataque nazi, retirando las pintadas fascistas de los alrededores.

EL busto de Aurora Picornell, tras el ataque. / Guillem Bosch

Restaurar, prevenir y cooperar

Las misivas incluyen cinco puntos que, según ha explicado esta mañana la izquierda en rueda de prensa, serían de gran utilidad para mejorar el estado presente y futuro del busto. Proponen, además de restaurar "inmediatamente" la escultura dañada y crear un protocolo de mantenimiento y respuesta rápida ante nuevos ataques, la implementación de medidas de prevención tales como una mejora de la iluminación o un incremento de la vigilancia en la zona debido a la multitud de ataques que el busto ha sufrido en los últimos años. Además, instan a las instituciones municipales e insulares a mantener un canal de comunicación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para perseguir e identificar a los autores de los actos vandálicos.

Por último, la oposición también pide que se establezcan líneas de trabajo conjuntas con asociaciones memorialistas como Memòria de Mallorca par acordad criterios de preservación, señalización y la celebración de actividades de sensibilización. Todo esto, según los partidos de la izquierda, debería plasmarse sobre un calendario de ejecución público.

Homenaje a Aurora Picornell / Guillem Bosch

"Son nazis dejando su huella"

Representantes municipales, insulares y autonómicos de la izquierda se han concentrado esta mañana frente al busto de la republicana para exigir acciones al Ayuntamiento y al Consell. Joan Ferrer, conseller insular del PSIB, ha defendido que la figura de Picornell "es un símbolo que nos recuerda un pasado que no se puede volver a repetir y que se quiere borrar con la derogación de la Ley de Memoria Democrática".

Ferrer ha recordado que "cada semana vemos en los diarios que le ha pasado alguna cosa al busto", hecho que según ha criticado "implica una desprotección completa por parte de las autoridades". En este sentido, ha señalado que los ataque vandálicos "tienen un denominador común: la extrema derecha inflamada por los discursos de Vox y con la complicidad del PP".

El socialista ha querido comparar la situación del busto con la de otros monumentos memorialísticos de Palma: "No les vemos en el monolito de sa Feixina, que para las fuerzas de la izquierda sigue siendo un símbolo del franquismo. El Consell de Mallorca protegió este patrimonio fascista mientras desprotege la memoria histórica".

También ha cargado contra el Ayuntamiento de Palma, a quien ha acusado de "llenarse la boca con campañas anti grafitis y luego dejar que vandalicen la escultura con pintura y con ácido".

Catalina Inés Perelló, portavoz de Més per Mallorca en el Consell, ha reclamado a las instituciones "que se preserve este busto como un símbolo y lo que representa" y ha denunciado que "ante estos ataques vandálicos las instituciones son responsables y deben actuar".

Por último, la líder de Podemos y portavoz de la formación en Cort, Lucía Muñoz, ha expresado que "atacar el busto de Aurora Picornell es atacar la memoria de las víctimas del franquismo", unos ataques "que se mantienen y hacen cómplices al Consell y al Ayuntamiento de PP y Vox".

"Reclamamos protección inmediata del busto y una depuración de responsabilidades, porque esto son nazis dejando su huella, y los antifascistas estaremos siempre de frente", ha sentenciado Muñoz.