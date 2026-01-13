El Ib-Salut cesa a la jefa de Prevención de Riesgos Laborales, Manuela Besalduch

El Ib-Salut cesó el pasado mes de octubre a Manuela Besalduch, jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del ente público, un movimiento que sorprendió en el ámbito sanitario de las islas por tratarse de una profesional con una larga trayectoria y muy próxima a la jubilación. El cese, que se comunicó el 13 de octubre, se produjo "por una motivada pérdida de confianza", según han explicado fuentes del Ib-Salut consultadas por este diario, y ha dejado vacante durante meses una jefatura clave, de carácter transversal para todas las gerencias sanitarias de las islas. La plaza todavía está sin cubrir. El pasado sábado, casi tres meses después, el BOIB publicó la convocatoria para cubrirla por libre designación, un procedimiento que, aunque no conlleva un baremo cerrado, obliga a justificar la elección de la persona y a abrir el proceso a posibles candidatos.

Besalduch llevaba vinculada al Ib-Salut desde hace años y accedió a la jefatura del servicio a finales de 2015 después de una larga trayectoria profesional como especialista en Medicina del Trabajo. Su salida llamó la atención porque se produjo a las puertas de la jubilación y porque el servicio que dirigía cumple una función especialmente sensible, la prevención, evaluación y vigilancia de la salud laboral de los miles de profesionales que trabajan en el ente.

Su cese lo provocó, según ha podido saber este diario, las desavenencias internas con varias gerencias del Ib-Salut, entre ellas la de Son Espases o la de Atención Primaria. Cabe recordar que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales depende directamente del ente público y actúa como un órgano centralizado para todas las gerencias, lo que lo sitúa con frecuencia en el centro de conflictos relacionados con bajas laborales, adaptaciones de puestos y mediación entre la administración y los sindicatos.

En todo caso, la convocatoria publicada este sábado en el BOIB recoge algunos aspectos llamativos, como que no se exige un nivel obligatorio de catalán como requisito de acceso, pese a tratarse de una jefatura de servicio, ya que el propio Ib-Salut aplica la exención del requisito. Contará únicamente como mérito y suma puntos en la valoración curricular, pero no puede excluir a ningún aspirante. Tampoco se exige formación específica en prevención de riesgos laborales.

En cuanto al perfil profesional, se pide experiencia en puestos de características similares y la presentación de un proyecto de gestión del servicio, si bien tampoco se concretan más detalles. Así, el Ib-Salut ha empezado el proceso para cubrir una jefatura que llevaba meses vacante y que, por su peso dentro de la estructura sanitaria, ha generado mucha expectación en los entornos sanitarios.