El detenido por el homicidio de su pareja hace un año en Palma niega los hechos

El hombre de unos 40 años detenido ayer como presunto autor de un delito de homicidio a su pareja, de 27, hace un año en Palma ha negado de forma rotunda los hechos.

El sospechoso, un ciudadano español, se encuentra en los calabozos de la Policía Nacional muy afectado, a la espera de pasar a disposición judicial, cosa que podría suceder en los próximos días.

El arrestado ha descartado de forma insistente ante los investigadores haber acabado con la vida de su novia, una joven española de 27 años. Según ha manifestado, es imposible que él le haya hecho daño.

El hombre ha explicado que ambos se llevaban muy bien y ha proclamado su inocencia ante los agentes del Grupo de Homicidios, que llevaban meses investigando el caso y todavía prosiguen con las diligencias.

El fallecimiento de la víctima se produjo el pasado mes de febrero de 2025 en un domicilio de la ciudad. En un principio, se descartó la implicación de terceras personas en la muerte y se barajó como posible causa la intoxicación por sustancias estupefacientes.

La autopsia dio un giro al caso

Sin embargo, la autopsia apreció otras circunstancias extrañas tras un riguroso examen forense. Los especialistas médicos sospechan que se trató de un crimen. Han detectado lesiones internas en el cuerpo que podrían ser compatibles con un presunto estrangulamiento.

Ante los indicios de criminalidad, la Policía Nacional intensificó las pesquisas y procedió a detener al compañero sentimental de la mujer fallecida por un delito de homicidio. Los agentes creen que se trata de un caso de violencia machista.

Los investigadores manejan como hipótesis que la pareja pudo iniciar una discusión por motivos que se desconocen y luego él supuestamente la habría estrangulado.

El arrestado ha rechazado los cargos de forma repetida y mantiene su inocencia, mientras sigue interno en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía, en Palma.