Ciudadanos a favor de Palestina exigen en Palma la liberación de activistas encarcelados en Inglaterra

Un grupo de ciudadanos implicados en la defensa del pueblo palestino se ha concentrado esta mañana frente a las puertas del edificio donde está ubicado el consulado de Gran Bretaña, en Palma, para exigir la liberación inmediata de un grupo de activistas que se encuentran recluidos en prisión. Se trata de un grupo de 21 personas, pero sobre todo preocupa el estado de tres de ellos, dos hombres y una mujer, que se encuentran desde hace meses en huelga de hambre, en protesta por su detención y su vida en estos momentos corre un serio peligro.

Reyes Rigo, la activista que participó en la flotilla que viajó hasta Palestina y que fue detenida y encarcelada por las autoridades israelíes, ha sido la encarga de leer el manifiesto, en el que han explicado la situación de estas personas. “Denunciamos la grave vulneración de los derechos humanos que se está produciendo en el Reino Unido y que no podemos tolerar en silencio”.

Rigo detalló que estos activistas encarcelados forman parte del colectivo llamado Palestine Action, que ha sido calificado por las autoridades británicas como una organización terrorista. De allí que se justifique el encarcelamiento de estos activistas.

La activista Reyes Rigo leyó el manifiesto / J.F.M.

En la lectura del manifiesto, Reyes Rigo ha insistido en que actualmente los detenidos desarrollan una huelga de hambre, “poniendo en peligro su vida” por denuncian “la represión política que sufren y la complicidad del gobierno británico con el genocidio del pueblo palestino”. Se insistió en que “los activistas no son criminales, son personas que han actuado de manera consciente y no violenta para denunciar la participación de empresas británicas en la industria armamentística que alimenta la masacre de Gaza”. Como consecuencia de ello, la respuesta de Gran Bretaña ha sido “la criminalización, el encarcelamiento y la persecución política”.

Los activistas de Mallorca critican que Gran Bretaña califique a la asociación Palestine Action como una organización terrorista, decisión que entienden que ataca al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la protesta y a la disidencia política. “Defender los derechos humanos y oponerse a un genocidio no puede ser nunca terrorismo”, insistió la activista mallorquina, que estuvo en el acto acompañada, entre otros, por la concejal de Podemos en Palma, Lucía Muñoz.

Los manifestantes han exigido, entre otras cosas, la liberación inmediata de los activistas encarcelados y el fin de la represión contra la asociación Palestine Action, así como la eliminación de cualquier intento de criminalizar esta organización.