Canarias toma nota del Programa Policía Tutor balear

Representantes del Govern y del Gobierno canario mantuvieron una reunión telemática ayer en la que el Ejecutivo balear ha explicado los detalles del Programa Policía Tutor de Baleares, que podría ponerse en marcha en Canarias. Según señaló la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación local, Baleares es la única comunidad autónoma que tiene implantado un programa autonómico en esta materia. El programa ha despertado el interés de Canarias y, por ello, se ha acordado poner en marcha un grupo de trabajo que incluya todos los actores implicados para poder empezar a trabajar y exportar el modelo balear a Canarias.

Por parte del Govern participaron en la reunión la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas; el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el coordinador del Programa Policía Tutor, Rafel Covas.

La vicepresidenta se puso a disposición del consejero canario de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, para ofrecerles el apoyo necesario para sentar las bases de un proyecto que, destacó, es «imprescindible y muy reconocido entre el alumnado, las familias y la sociedad en general».

Según Estarellas, el Programa Policía Tutor ofrece garantías de resultados y la clave es contar con policías locales que tengan ganas de convertirse en policías tutores. «Se convierten en una figura humana, cercana y en un referente para el alumnado con el que tratan a diario», apuntó.

Actualmente, solo dos municipios de Canarias cuentan con Policía Tutor, los de Arrecife (Lanzarote) e Ingenio (Gran Canaria). Para el consejero la implantación «cuesta debido al desconocimiento».

Desde la Conselleria explicaron que Baleares es la única comunidad autónoma que desarrolla un programa de Policía Tutor a nivel autonómico, mientras que en el resto de España se aplica únicamente a nivel municipal. Actualmente, hay 64 municipios de las islas adheridos al programa y la comunidad autónoma cuenta con 103 policías tutores.

El origen del programa se sitúa en el municipio de Pollença, a raíz de una demanda del IES Guillem Cifre de Colonya ante diversas problemáticas detectadas entre el alumnado y su entorno. Atendiendo a esta petición, el Ayuntamiento puso en marcha en febrero de 2002 un programa piloto en un único centro educativo, con resultados positivos.