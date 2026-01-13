El auténtico tomate 'de ramellet' de Mallorca, en peligro de ser “copiado”: campaña para aprender a distinguirlo del híbrido

El tomate de ramellet, imprescindible en el pa amb oli y uno de los emblemas de la gastronomía mallorquina, compite cada vez más con variedades híbridas que se venden como si fueran el producto tradicional. Ante esta situación, la Associació de Varietats Locals de Mallorca (AVLM), con sede en Porreres, ha puesto en marcha una nueva campaña para reivindicar la variedad autóctona y ayudar al consumidor a reconocerla en el mercado.

La iniciativa, lanzada en diciembre, busca dar visibilidad tanto a este ingrediente icónico como al trabajo de los agricultores que lo cultivan de forma tradicional. “Defendemos el tomate de ramellet desde hace años frente a los híbridos de los supermercados, para concienciar a la gente”, explica Aina Socies, activista de Varietats Locals. Tras acciones previas como vídeos y una exposición interactiva, ahora la asociación refuerza el mensaje con una campaña gráfica diseñada por el estudio temabcn.

Bajo el lema “Penjar. Fregar. Menjar.” (Colgar. Restregar. Comer), la campaña pone el foco en el uso tradicional del ramellet: una variedad que se cultiva en secano, se recolecta a finales de verano y otoño, y se conserva colgada en ristras hasta la primavera. Esa forma de cultivo y conservación —explican desde la entidad— es la que da al fruto una pulpa más concentrada, menos acuosa y especialmente aromática, ideal para untar en el pan.

¿Qué cambia en el híbrido?

La diferencia, según la AVLM, está en el modelo de producción. Las plantas híbridas suelen ir conectadas a sistemas de riego, lo que permite cosechas más abundantes, pero con una conservación mucho más corta. En la práctica, los híbridos llegan al consumidor con un aspecto similar —tamaño parecido al del ramellet tradicional—, pero con piel más fina y un interior más aguado.

Tomates de ‘ramellet’ / DM

La controversia: “marca” y confusión

La asociación también denuncia un problema de fondo: el uso comercial del nombre. La tomàtiga de ramellet está registrada desde 2012 como variedad de conservación en la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) por iniciativa de Varietats Locals. Sin embargo, la entidad sostiene que una empresa, Agromallorca, registró previamente “Ramellet” como marca, algo que, a su juicio, no sería correcto.

Además, señalan que el Govern balear creó una marca de garantía para el tipo de tomate “de ramellet de Mallorca”, cuyos requisitos no tienen por qué coincidir con la variedad tradicional registrada. Traducido: el consumidor podría creer que compra un ramellet auténtico con garantía de calidad cuando, en realidad, adquiere un híbrido. “Que esto pueda pasar con una variedad tan conocida y apreciada en Mallorca es muy reprochable”, afirma Socies.

Aunque la entidad considera que habría base para un litigio, admite que un proceso judicial consumiría muchos recursos. Por eso, apuesta por la vía informativa: hacer más reconocible la variedad antigua y enseñar al público a identificarla. La campaña prevé también colaboraciones con cocineras como Maca de Castro y Maria Solivellas.

Consejos para identificar el tomate 'de ramellet' / varietatslocals.org

Dónde comprarlo y cómo reconocerlo

En su web, Varietats Locals incluye un mapa con puntos de venta seleccionados —de momento, pocos— como el Mercat Ecològic de Palma, el supermercado cooperativo Terranostra, Rudema (Montuïri) y la cooperativa agraria de Porreres. La lista, aseguran, se ampliará, aunque la asociación aplica criterios estrictos: excluye establecimientos que solo venden el ramellet auténtico en temporada (septiembre-diciembre) y el resto del año lo sustituyen por híbridos.

Para quienes compren fuera de esa lista, la AVLM recomienda fijarse en varios detalles: el ramellet tradicional tiende a volverse más anaranjado o amarillento con el paso de los meses, tiene piel más gruesa (que se va ablandando con el tiempo), y es una variedad heterogénea, con formas y tamaños irregulares. También aconsejan revisar el etiquetado, preguntar por el origen y, si es posible, comprar directamente al productor.

Más información sobre la campaña aquí.