El aeropuerto de Palma aumentó sus pasajeros un 1,5 % en 2025, hasta 33,8 millones

Los países con más pasajeros en la isla en 2025 han sido Alemania, Reino Unido y Suiza

En Son Sant Joan la jornada discurre con normalidad tras el apagón masivo en la España peninsular del lunes, / Manu Mielniezuk

EFE

Palma

El aeropuerto de Palma ha cerrado 2025 con 33.806.427 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 1,5 % en relación con 2024.

Del total de viajeros comerciales, 24.802.227 volaron en conexiones internacionales, que aumentaron el 2,4 %, y 8.990.044 en rutas nacionales, lo que supone un descenso del 0,8 %, ha informado el organismo gestor Aena en un comunicado.

En el tráfico internacional, los países con más pasajeros en 2025 han sido Alemania, con 9.837.735 pasajeros y un descenso del 0,8 %); Reino Unido, con 5.921.981, y un incremento del 3 %; y Suiza, con 1.303.533 y una subida del 5,4 %.

El aeropuerto mallorquín llevó a cabo en 2025 un total de 246.486 operaciones entre despegues y aterrizajes, un 1,4 % más en comparación con las operaciones realizadas en 2024.

En diciembre, el aeropuerto de Palma ha contabilizado 1.098.616 pasajeros, un 1,5 % más que en el mismo mes de 2024.

El mes pasado, la infraestructura mallorquina gestionó 9.810 vuelos, un 2,5 % más entre despegues y aterrizajes.

Los aeropuertos del grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron 2025 con récord histórico de pasajeros: 384.837.183, un 4,2 % más que en 2024.

Gestionaron 3.279.864 movimientos de aeronaves, un 2,4 % más que en 2024; y transportaron 1.533.901 toneladas de mercancía, un 7,9 % más

