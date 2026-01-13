Abren el plazo para alegar el nuevo plan del Govern que regirá el Parque Nacional de Cabrera

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera ya se encuentra en período de alegaciones y sugerencias, el cual finalizará el próximo día 3 de marzo. Los ciudadanos, entidades y titulares de derechos afectados por este proyecto normativo ya pueden presentar aportaciones al nuevo plan elaborado por el Govern para maximizar la protección, entre otros, del Parque Nacional de Cabrera.

El PRUG, un instrumento normativo que regula los usos y las actividades en este espacio natural protegido y actualiza el modelo de gestión, impulsado por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, superó la revisión de los servicios jurídicos y fue publicado a finales del año pasado, entrando así en periodo de audiencia e información pública. En la consulta previa llevada a cabo en 2024 durante la elaboración del plan para Cabrera, tan solo la entidad OCEANA y el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) presentaron escritos de sugerencias.

Una de las principales aportaciones del nuevo PRUG, tal y como anunció la conselleria en una reunión el pasado mes de noviembre con representantes de administraciones, entidades científicas, organizaciones conservacionistas y sector pesquero, será la creación de una área de protección estricta que abarca la mayor parte de la zona marina ampliada en 2019, de hasta casi 60.000 hectáreas, con el objetivo de reforzar la preservación de los ecosistemas marinos sensibles, favorecer la recuperación de especies vulnerables y consolidar Cabrera como un referente en la conservación en el Mediterráneo. De hecho, el Parque Nacional se convertirá en el área más extensa con este nivel de preservación de todo el Mediterráneo.

Se trata de una propuesta trabajada conjuntamente entre la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal y la Dirección General de Pesca del Govern la cual, . En este sentido, es importante destacar que esta zona de protección estricta que se quiere crear no es un caladero de los pescadores de Baleares, sino de embarcaciones de otras comunidades autónomas. El PRUG incorpora una propuesta de zonificación para determinar el uso y el desarrollo de actividades en las determinadas zonas del Parque Marítimo-Terrestre.

"Se han cumplido objetivos como la planificación territorial estratégica, el establecimiento de umbrales de capacidad de carga, la lucha contra especies invasoras, la conservación activa, la protección de los ecosistemas marinos y el establecimiento de zonas de exclusión marina y el turismo sostenible, entre otros", sostuvo el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Joan Simonet, durante la reunión con las partes interesadas.

Así, para ofrecer al ciudadano u entidad una imagen más amplia del nuevo Plan del Govern para Cabrera, la administración ha puesto a disposición del público un visor del Parque Nacional de Cabrera según el nuevo PRUG para que puedan visualizar con claridad cómo quedaría distribuida la zonificación propuesta en el documento.