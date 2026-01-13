De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026

Baleares registra las primeras subidas del alquiler por renovación de contratos en 2026. Así lo asegura la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha recibido al menos tres consultas de inquilinos cuyos contratos vencen este mes de enero y a los que ya se les ha notificado un incremento en el precio. Según señala la PAH, se trata en la gran mayoría de situaciones de subidas inasumibles, que obligan a los arrendatarios a buscar de inmediato una alternativa en un contexto de plena emergencia habitacional en las islas.

Uno de los ejemplos que más llama la atención es el de un piso en Palma, donde el alquiler que finaliza en enero se incrementa en torno a 1.000 euros, pasando de 700 a 1.700 euros mensuales. En este sentido, desde la PAH detallan que se ha tenido que renunciar a renovar el contrato ante la imposibilidad de asumir este precio.

La plataforma también ha recibido una consulta por una subida de alrededor de 200 euros en una renovación prevista para este mes, así como otro aviso relacionado con un contrato que vence en marzo. Aunque los casos detectados se concentran principalmente en Palma, la PAH advierte de que se trata de un fenómeno que se está extendiendo al conjunto del archipiélago.

Subida media de 800 euros

Según expresa la portavoz de la PAH, Ángela Pons, la subida media que esperan para aquellos contratos que finalizan este año se va a situar alrededor de los 800 euros. Según datos oficiales del Ministerio de Consumo, en concreto calculan que se verán afectados por la revisión de contratos 632.000 pisos en todo el país (lo que afectará a 1,6 millones de personas que viven en los pisos afectados), de los que 24.500 (afectaría a 69.210 personas que residen en estas casas) son de Baleares.

Estos ciudadanos firmaron contratos de alquiler en 2021, con el comienzo de la desescalada por la covid, y que ahora pasados los cinco años que estipula la ley de arrendamientos urbanos empiezan a caducar y los caseros pueden renovarlos.

Habitaciones, más rentables

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca también advierte que los propietarios están evitando renovar los contratos de alquiler que vencen ahora, ya que les sale más rentable arrendar el piso por habitaciones. Por este motivo, la portavoz de la PAH reclama al Govern autonómico que Baleares se declare como zona tensionada y se tope los precios de los alquileres. "Es gente que nunca ha debido ni un mes de contrato y ha pagado todo, pero actualmente esto no importa porque lo único que impera es el dinero. Ante la situación el Govern tendría que declarar zonas tensionadas e intervenir los precios de alquiler", recalca Pons.

Deducción fiscal

Por su parte, desde la Conselleria de Vivienda reiteran su preocupación respecto al contexto de subida de precios, destacando la deducción fiscal anunciada para que los propietarios no aumenten los alquileres en la revisión de este año. En este caso, los propietarios que decidan no subir los precios de los alquileres o ajustarlos al IPC en 2026 en las islas podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF en la declaración.

"El incentivo fiscal que estamos manejando estará en torno a los 2.000 euros por contribuyente como incentivo para intentar que se modere los incrementos de precio. El límite de incremento de precio es el IPC, el objetivo es que no se incrementen los precios del arrendamiento por encima del IPC. Quien congele o no suba por encima del IPC tendrá un beneficio fiscal en el IRPF en Baleares", aseguraba hace apenas un mes el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Asimismo, Costa también señala que una de las ventajas de este incentivo fiscal es que se recibe de forma automática. "No hay que pedirlo, se presenta la declaración del IRPF, se practica la deducción correspondiente y se ha acabado la historia, siempre que se cumplan los requisitos. Es automático, no hay que solicitar nada", determina el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.