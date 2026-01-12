Wizz Air suma tres nuevas rutas en España, una de ellas entre Palma y Nápoles

Wizz Air pondrá en marcha tres nuevas rutas en España que conectarán Santander con la capital búlgara, Sofía, así como Bilbao con Milán y Palma de Mallorca con Nápoles.

Como ha informado este lunes la aerolínea de bajo coste húngara, con estas nuevas rutas "reafirma su compromiso a largo plazo con el mercado español", ha destacado Wizz Air, que empezará a volar entre Santander y Sofía a partir del próximo 31 de marzo, con dos frecuencias semanales.

Esta nueva conexión amplía la red de Wizz Air desde el norte de España hacia Europa del Este y refuerza la conectividad internacional de la región, ha agregado la aerolínea.

En cuanto a Italia, la aerolínea operará a partir del próximo 11 de mayo una nueva ruta entre Bilbao y Milán Malpensa cuatro veces por semana.

Además, al día siguiente, el 12 de mayo, la aerolínea inaugurará una nueva ruta entre Palma de Mallorca y Nápoles, que contará con tres frecuencias semanales.

Actualmente, la compañía húngara ofrece más de 130 rutas hacia 31 destinos en 16 países desde España, donde operó más de 44.000 vuelos en 2025 y transportó a casi 10 millones de pasajeros.