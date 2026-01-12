La venta de tabaco cae en Baleares mucho más rápido que la media estatal

La evolución que la venta de tabaco está teniendo en Baleares es «positiva», pero con muchos matices, afirma el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en las islas, el doctor José Reyes. Los datos aportados por el ministerio de Hacienda correspondientes a los once primeros meses de 2025 reflejan que durante el pasado ejercicio no solo se ha conseguido romper la tendencia al alza de 2024, sino que además el descenso en la comercialización de cajetillas de cigarrillos (el producto que aglutina la mayor cuota de este mercado) ha sido en las islas durante ese periodo más acentuado que en el conjunto del país. Pero los matices que aporta Reyes son que este producto está siendo sustituido, especialmente entre los jóvenes, por otros que se consideran también dañinos para la salud, como los vapeadores o el tabaco calentado, a lo que suma el que esas ventas, aunque estén en descenso durante 2025, siguen siendo muy altas.

Para empezar por las cifras, hay que destacar que entre enero y noviembre del pasado año se vendieron 64,7 millones de cajetillas de cigarrillos en Baleares. Eso supone 2,6 millones de cajetillas menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, es decir, se ha dado un recorte del 3,8%. Este dato tiene especial relevancia no solo por romper la evolución al alza de 2024, sino además porque se trata de una reducción más acentuada que la de la media estatal, que ha sido del 2,2%.

Descenso generalizado

Además, la reducción se ha dado en otras modalidades con menores niveles de consumo, al haberse vendido durante esos once meses 34,9 millones de cigarros, con un descenso del 3,3%; 237.697 kilos de picadura para liar, lo que supone un recorte del 4,8%; y 48.990 kilos de picadura para pipa, con una reducción del 2,5%.

José Reyes, presidente de la AECC en Baleares / AECC

Estos datos explican que según José Reyes los descensos sean positivos, pero que el volumen total de esas ventas siga siendo claramente excesivo. Económicamente, toda esa comercialización tiene un valor de 456,5 millones de euros, y refleja el interés de la industria en atraer a nuevos consumidores a través de otras vías, como los vapeadores, según subraya el presidente de la AECC en las islas. Sobre este punto, hace hincapié en que los estudios realizados apuntan a que una parte importante de los jóvenes que hacen uso de esos dispositivos electrónicos terminarán siendo consumidores de tabaco tradicional. «Es una puerta de entrada», insiste.

Este hecho hace que Reyes matice el alcance de las citadas reducciones, aunque las señala como el resultado del trabajo que muchas organizaciones, como la suya, para concienciar a la población de los peligros que el tabaco supone para la salud: «está vinculado a 40 tipos de cáncer, no solo el de pulmón sino también de laringe o estómago, además de enfermedades cardiovasculares, infartos cerebrales y bronquitis crónicas».

Dispositivos electrónicos

El presidente de la AECC en las islas insiste en que la comercialización de los dispositivos electrónicos no aparece en los datos del Ministerio, y subraya que los perjuicios que generan para la salud hacen que en opinión de la AECC deberían tener el mismo tratamiento y restricciones para su comercialización y utilización que el tabaco tradicional, por lo que se reivindica un cambio de la legislación en esta materia.

«La ley actual es anterior a la aparición de estos dispositivos electrónicos, y no están contemplados en ella, lo que permite que se puedan diseñar pensando específicamente en los jóvenes o se les aplique un IVA más reducido», pone de relieve.

Algunos bares han decidido que prohibir fumar en sus terrazas / G. Bosch

«Enemigo para la salud pública»

El doctor José Reyes, presidente de la AECC en las islas, reconoce que a la hora de hablar de tabaco y de las empresas que lo producen es extremadamente «duro», pero lo justifica alegando que se trata de un artículo que es un «enemigo fundamental para la salud pública» al vincularse a numerosos tipos de cáncer y a otras enfermedades. «Si suprimiéramos el consumo de tabaco se evitarían el 30% de las muertes por cáncer», afirma.

«La industria del tabaco vende un producto que sabe que mata, y eso la lleva a desarrollar políticas que buscan reclutar a nuevos consumidores que sustituyan a los que fallecen», subraya, de ahí que insista en la necesidad de que los dispositivos electrónicos, como los vapeadores, se vean sometidos a las mismas restricciones que existen para los cigarrillos y otras modalidades. Hace hincapié en que es importante que no se normalice el consumo de estos artículos.