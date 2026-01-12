La Asociación contra el Cáncer de Baleares reclama al Govern que vete fumar en playas y terrazas de bares

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares, el doctor José Reyes, reconoce que la conselleria de Salud no se ha puesto en contacto con ellos para diseñar la nueva Ley de Adicciones que este departamento está preparando (su titular, Manuela García, ha admitido que está en una fase «embrionaria»), pero se muestra convencido que el Govern les llamará para pedir su asesoramiento. Y en este aspecto Reyes subraya que una de las principales demandas que se van a plantear desde su asociación es que, dentro de las posibilidades que conceden las competencias autonómicas, se prohíba fumar en espacios públicos como las terrazas de los bares y las playas.

De esa nueva normativa que la Conselleria prepara lo que ha trascendido es que buscará equiparar los vapeadores con el tabaco tradicional, prohibiendo su venta a menores, una reivindicación reiterada por la AECC, pero su presidente en las islas insiste en la importancia que tiene evitar que se pueda fumar en algunos espacios públicos, como en el citado caso de las terrazas de la restauración.

José Reyes / AECC

Recuerda que ese veto se registró durante la pandemia sin mayores problemas, y lamenta el limitado recorrido de la campaña acordada con la patronal Restauración-CAEB para que voluntariamente los establecimientos del sector declaren sus terrazas como espacios libres de humo.

Aunque hay locales muy conocidos que lo han hecho, la gran mayoría no se ha sumado «porque tienen miedo a perder clientes, pero cuando se prohibió fumar en el interior parecía que para algunos empresarios se iba a acabar el mundo y finalmente no paso nada», subraya el presidente de la AECC en las islas.

Minoría de fumadores

En este aspecto, recuerda que solo fuma el 23% de la población española, de ahí que defienda que el interés de una minoría no debe de prevalecer sobre el derecho a la salud de la mayoría.

Por eso reivindica que el Govern dé un paso al frente en esta media, al igual que en vetar el consumo en las playas, en este caso añadiendo a la cuestión de salud pública la medioambiental, por la contaminación que se genera cuando se dejan las colillas en la arena.

La AECC pide que se prohiba fumar en las playas / M. Mielniezuk

Añade que en este caso también se daría un mensaje muy positivo a los millones de turistas que cada año visitan las islas y que son unos usuarios muy habituales de esos espacios públicos.

Medidas estatales

El doctor José Reyes insiste en que el Ejecutivo de Marga Prohens tiene margen para adoptar medidas muy positivas que desincentiven el consumo de tabaco, pero se remite también a las políticas estatales a la hora de afrontar el problema, de ahí que reclame que la ley nacional antitabaco salga adelante.

Además de las restricciones en espacios públicos (o incluso en el interior de vehículos privados si viajan menores), considera necesario seguir incrementando el precio de este producto, alegando que España es uno de los países de la Unión Europea con la fiscalidad más baja en esta materia, lo que se refleja en el hecho de que muchos turistas aprovechan sus estancias en España para hacerse con cartones de cigarrillos. Lamenta además la exposición que estos tienen nada más llegar al aeropuerto de Palma.

Reivindica igualmente un diseño único para el empaquetado, sin que se especifique la marca, alegando que eso suprimiría un reclamo para su adquisición.

Propone igualmente que se aumente la distancia en la que está prohibido fumar cerca de instalaciones sanitarias o de centros educativos, entre otros.