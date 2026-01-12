Sánchez sigue los pasos de Prohens para que los propietarios no suban los alquileres en 2026

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, sigue los pasos de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, para evitar que los propietarios suban los alquileres este 2026. Así, Sánchez ha anunciado esta mañana una rebaja fiscal similar a la que presentó Prohens para incentivar que los arrendadores mantengan el precio en la renovación de sus alquileres. Cabe recordar que, según datos del Ministerio de Consumo, un total de 632.000 alquileres podrían subir el precio por revisión de contratos este año, de los que 24.500 son de Baleares.

Bonificaciones

Sánchez ha anunciado este lunes que el Ejecutivo aprobará “en las próximas semanas” un real decreto-ley con medidas “urgentes” para contener los precios del alquiler y combatir prácticas que considera abusivas, como el uso fraudulento de los contratos de temporada o la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones para elevar rentas. El eje central, según ha explicado, será una bonificación fiscal “completa”, del 100% en el IRPF, dirigida a los propietarios que renueven los contratos sin incrementar el precio. El presidente espera que se apruebe en las próximas semanas la medida que tiene que recabar - en el plazo máximo de un mes desde su aprobación por el Gobierno- del visto bueno del Congreso.

“A todos los propietarios y las propietarias que no especulen y que, por tanto, no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% del impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio”, ha afirmado Sánchez, que ha defendido que con esta medida “ganamos todos”: inquilinos, propietarios y el conjunto de la sociedad.

Planteamiento de Baleares

Un anuncio de Sánchez que llega semanas después de la propuesta muy similar lanzada por Baleares. En este caso, los propietarios que decidan no subir los precios de los alquileres o ajustarlos al IPC en 2026 en las islas podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF en la declaración. "El incentivo fiscal que estamos manejando estará en torno a los 2.000 euros por contribuyente como incentivo para intentar que se modere los incrementos de precio. El límite de incremento de precio es el IPC, el objetivo es que no se incrementen los precios del arrendamiento por encima del IPC. Quien congele o no suba por encima del IPC tendrá un beneficio fiscal en el IRPF en Baleares", aseguraba hace apenas un mes el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Asimismo, Costa también señala que una de las ventajas de este incentivo fiscal es que se recibe de forma automática. "No hay que pedirlo, se presenta la declaración del IRPF, se practica la deducción correspondiente y se ha acabado la historia, siempre que se cumplan los requisitos. Es automático, no hay que solicitar nada", determina el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

Subida 2026

Según datos oficiales del Ministerio de Consumo, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en Baleares en 2026 crecerán una media de 383 euros al mes , es decir, algo más de 4.600 euros al año. Una cifra elevada que convierte la subida en una cantidad imposible de asumir para muchas familias que viven de un piso de alquiler.

Estos ciudadanos firmaron contratos de alquiler en 2021, con el comienzo de la desescalada por la covid, y ahora pasados los cinco años que estipula la ley de arrendamientos urbanos empiezan a caducar y los caseros pueden renovarlos.