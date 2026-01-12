Anuncian la apertura de dos nuevos refugios de montaña en Mallorca

Buenas noticias para quienes disfrutan del senderismo en Mallorca y se alojan en refugios de montaña: muy pronto se añadirán dos nuevas cabañas a la red gestionada por el organismo forestal balear Ibanat. Ambas se encuentran en espacios naturales protegidos, en plena naturaleza.

Es Canons, en Betlem

Por un lado está el refugi Es Canons, situado en la finca pública del mismo nombre, en Betlem (Colònia de Sant Pere). Quien se desvíe a la derecha en la carretera Ma-331, justo antes de la entrada a la urbanización, llegará al refugio tras recorrer unos 300 metros.

Está previsto que la cabaña aparezca ya en enero en la plataforma de reservas del organismo autonómico. El Govern balear adquirió la finca en 2018 por 6,7 millones de euros, aunque durante años apenas se realizaron actuaciones. “Desde hace tiempo existe un acuerdo con el Ayuntamiento de Artà para que el municipio utilice gran parte de las instalaciones, por ejemplo para campamentos de verano”, explica a la MZ Tomeu Llabrés, director de Ibanat. No obstante, se reservó una parte para habilitar un refugio de senderismo, que ahora ya está terminado.

Al igual que en la otra cabaña que abrirá próximamente, hay capacidad para diez personas. La electricidad se obtiene mediante paneles solares. Además, el refugio dispone de cocina de gas y una pequeña ducha. En el exterior hay una zona para hacer fuego, así como mesas y bancos.

El alojamiento, como ocurre con la mayoría de los refugis gestionados por el Govern, solo se puede alquilar íntegramente. Las fechas disponibles se publican dos meses antes en la web. La demanda es alta, por lo que conviene reservar con rapidez.

Can Cano, en Mondragó

De nombre similar es el refugi Can Cano, situado en el Parque Natural de Mondragó, aunque con un equipamiento algo más sencillo. La cabaña se encuentra en un entorno idílico, entre las dos playas más conocidas del parque: s’Amarador y Cala Mondragó.

Según Llabrés, el refugio llevaba ocho años cerrado. Ahora Ibanat ha acometido su rehabilitación. “Se han renovado, entre otras cosas, el techo y las paredes”, explica.

También aquí hay algunos paneles solares para el suministro eléctrico. El refugio cuenta con literas, un aseo, agua procedente de un depósito y una chimenea. En el exterior se han habilitado igualmente mesas, bancos y una zona para hacer fuego.

La cabaña de piedra estará disponible para excursionistas a finales de enero o, como muy tarde, a principios de febrero, asegura el responsable de Ibanat.

Refugios pendientes de reapertura

Además de estos dos nuevos refugios, el Gobierno balear prevé reabrir en los próximos meses la cabaña situada junto al embalse de Gorg Blau. Según Llabrés, permaneció cerrada alrededor de un año y medio tras el derrumbe de algunas partes y actualmente está siendo reconstruida.

También sigue cerrado el refugio de Son Moragues, en el término municipal de Valldemossa, debido a que el camino de acceso necesita ser reparado. Asimismo, continúan los trabajos en el Refugi de s’Alzina, en el Parque Natural de Llevant. “Al tratarse de una construcción de piedra en seco, las obras avanzan lentamente”, explica Llabrés.